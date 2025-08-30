باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه لاستیک سازی خرم آباد با هدف ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و کاهش وابستگی به واردات لاستیک، در شهرک صنعتی شماره ۳ خرمآباد آغاز شد.
عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۵ آغاز شد و قرار بود ظرف مدت ۳۶ ماه به بهرهبرداری برسد. در ابتدا، پیشبینی میشد که ظرفیت تولید سالانه این کارخانه ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک باشد و زمینهساز اشتغال برای ۱۰۰۰ نفر شود. اما با گذشت زمان، این پروژه با مشکلات متعددی مواجه شد که باعث تأخیر در تکمیل آن گردید.
صنعت خوابیده؛ لاستیکسازی خرمآباد و وعدههای ناتمام
استاندار لرستان اعلام کرد که ۲۵ درصد از سالنهای تولیدی کارخانه در حال ساخت است و برای تکمیل فاز اول، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
همچنین، در آذرماه ۱۴۰۳، استاندار لرستان از تصمیمگیری در خصوص تصویب منابع ارزی طرح لاستیکسازی خرمآباد با عاملیت بانک ملی توسط صندوق توسعه ملی خبر داد.با این حال، همچنان مشکلاتی در مسیر تکمیل این پروژه وجود دارد.
تا سال ۱۴۰۱، پیشرفت فیزیکی پروژه تنها ۱۵ درصد گزارش شد و تنها زمین خاکی با حصار بتنی در محل پروژه مشاهده میشد. این وضعیت باعث نارضایتی عمومی و انتقاد از مسئولان شد. اما با پیگیریهای استاندار لرستان و حمایتهای دولت، پروژه وارد فاز اجرایی شد و پیشرفتهایی در ساخت سالنهای تولیدی و تأسیسات زیرساختی مشاهده شد.
۱۵۰۰ نفر در انتظار اشتغال در کارخانه لاستیک سازی
ظرفیت تولید سالانه این کارخانه ۵۰ هزار تن لاستیک است که شامل انواع لاستیکهای سبک و سنگین میشود. با بهرهبرداری از این پروژه، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات نیز فراهم خواهد شد.
با تکمیل این پروژه، انتظار میرود که زمینهساز اشتغال برای حدود ۱۵۰۰ نفر در استان لرستان شود. همچنین، این پروژه میتواند بهعنوان الگویی برای توسعه صنایع مشابه در سایر استانهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
کارخانه لاستیکسازی خرمآباد با وجود تأخیرهای فراوان در روند اجرایی، اکنون در مسیر تکمیل قرار دارد و میتواند بهعنوان یکی از پروژههای موفق صنعتی در استان لرستان مطرح شود. با بهرهبرداری از این پروژه، علاوه بر تأمین نیاز داخلی کشور به لاستیک، زمینهساز اشتغال و توسعه صنعتی در استان لرستان فراهم خواهد شد.