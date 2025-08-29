فاز دوم پروژه دوره تربیت سفیران جوان المپیک ویژه ورزشکاران دختر استان‌های کشور که توسط واحد همبستگی المپیک به میزبانی مشهد آغاز شده بود؛ خاتمه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوره آموزشی تربیت سفیران جوان المپیک با حضور ۶۰ قهرمان ورزشی و مدرسین دوره و با حمایت مادی و معنوی بخش المپیک سولیداریتی IOC، برای دختران ورزشکار و قهرمان رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال پنج استان خراسان شمالی، جنوبی وخراسان رضوی، گلستان و سمنان از ۴ لغایت ۷ شهریورماه به میربانی آستان قدس رضوی در شهر مشهد برگزار گردید.

امیر بال زاده مدیر واحد همبستگی المپیک کمیته ملی المپیک با اشاره به ضرورت آشنایی ورزشکاران و قهرمانان دختر جوان کشورمان با تاریخچه و نهضت المپیک و همچنین ارزش‌های المپیک و همبستگی المپیک اظهار داشت: در این دوره ضمن تاکید بر این مباحث این ورزشکاران با موضوعاتی، چون سواد رسانه‌ای و آشنایی بیشتر با خطرات شبکه‌های اجتماعی، محیط زیست و ورزش، ارتقاء مهارت‌های روانی و اعتماد به نفس و خودباوری در ورزش، حفاظت از ورزشکاران و همچنین اخلاق در ورزش آشنا خواهند شد. ورزشکاران جوان پس از گذراندن این دوره به عنوان سفیران جوان المپیک (young Olympic Ambassadors) در استان خود رسالت ترویج ارزش‌های المپیک را بر عهده خواهند داشت.

مدیر واحد همبستگی در ادامه افزود: در این دوره آموزشی تعداد ۶۰ قهرمان جوان از ۵ استان، هر روز از ۷ صبح تا ۲۱ شب در کارگاه‌های عملی و تئوری تحت نظر اساتید صاحب نظر آموزش دیدند.

وی گفت: به همین منظور مراسم اختتامیه دومین دوره سفیران جوانان در سالن آمفی تئاتر اداره کل تربیت بدنی آستان قدس رضوی با حضور محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد که دکتر امین زاده مدیر کل تربیت بدنی آستان قدس رضوی، دکتر مهین فرهادی زاده نایب رئیس کمیته، زارعی مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی با اهدا گواهینامه خاتمه یافت و کنندگان گواهینامه سفیران جوان المپیک با امضاء ریاست کمیته ملی المپیک دریافت کردند و یادآور گردید که سفیران المپیک رسالت انتقال آموزه‌های این دوره را به سایر ورزشکاران بر عهده دارند.

منبع: کمیته ملی المپیک

