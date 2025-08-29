باشگاه خبرنگاران جوان - تازهترین ردهبندی جهانی تیمهای ملی فوتسال بانوان اعلام شد و تیم ملی ایران با کسب ۱۱۸۳.۶۸ امتیاز موفق شد در جایگاه نهم جهان بایستد.
در این ردهبندی تیمهای برزیل، اسپانیا و پرتغال به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند و تیمهای تایلند و ژاپن نیز با عملکرد درخشان خود توانستند به جمع پنج تیم برتر راه پیدا کنند.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران با پشت سر گذاشتن تیمهایی همچون روسیه و حفظ جایگاه در بین قدرتهای برتر جهان، بار دیگر نشان داد که یکی از مدعیان اصلی فوتسال بانوان در سطح بینالمللی است.
این موفقیت در آستانه رقابتهای جهانی پیشرو، انگیزهای مضاعف برای بازیکنان و کادر فنی به همراه خواهد داشت تا با آمادگی بیشتر در میادین بینالمللی حاضر شوند.