باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از برد برابر تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا اظهار کرد: بازیکنان با خستگی در این مسابقات آمدند. با این وجود بازیکنان امروز بد بازی نکردند.اگر بازی امروز را پای خستگی بگذاریم اما بد هم نبودیم. از بین جوانان حاضر در اردو حتما نفراتی در جام جهانی داریم.

او ادامه داد: ما اصلا تمرین نداشتیم و افراد زیادی تازه به اردو آمده اند. ما باید با هم هماهنگ شویم و نیاز به زمان داریم. یکی از ایرادات فقط نداشتن زمان برای هماهنگی بود. قبل از بازی به جوانان تیم گفتیم که الان باید خود را اثبات کنید تا سالها در تیم ملی باشید.

او در واکنش به آینده باشگاهی اش گفت: من می توانم در اینتر بمانم اما بستگی به شرایط دارد. همه چیز با هم دوستانه است و ارتباط خوبی داریم. می خواهیم بهترین اتفاق برای دو طرف بیفتد و باید تا آخر این تورنمنت تکلیفم روشن شود.