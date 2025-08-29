رئیس دفتر رئیس‌جمهور، درباره جزئیات گفت‌وگوی پزشکیان که قرار است امشب منتشر شود، توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، درباره جزئیات گفت‌وگوی پزشکیان که قرار است امشب منتشر شود، اظهار داشت: ما در آستانه یک‌سالگی دولت به این موضوع فکر کردیم که رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند با مردم سخن بگوید. برخی پیشنهاد دادند یک مصاحبه مطبوعاتی یا تلویزیونی برگزار شود؛ روشی که ویژگی‌ها و امتیازات خاص خود را دارد، از جمله اینکه رئیس‌جمهور مستقیماً از طریق دوربین با مردم صحبت می‌کند.

وی گفت: با این حال، تصمیم گرفتیم سه نفر از فعالان رسانه‌ای که هر یک به یکی از جریان‌های فکری کشور یعنی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی تعلق دارند، در گفت‌وگویی با رئیس‌جمهور درباره عملکرد یک‌ساله دولت و دغدغه‌های جامعه حضور پیدا کنند. این افراد به دلیل فعالیت در حوزه رسانه، با مسائل و نگرانی‌های مردم آشنا هستند و می‌توانند آن را در گفت‌و‌گو مطرح کنند.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: نکته مهم این بود که هیچ پرسشی از پیش طراحی نشده بود و به هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان نگفته بودیم چه بپرسند. شأن و جایگاه این افراد نیز بالاتر از آن بود که برایشان دستورکار مشخص شود؛ بنابراین گفت‌و‌گو کاملاً آزادانه پیش رفت و هر پرسشی که به ذهنشان می‌رسید مطرح کردند و رئیس‌جمهور نیز پاسخ داد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان گفت: به نظر من این روش، شیوه‌ای متفاوت و قابل توجه است که مردم می‌توانند آن را مشاهده کنند و نقد و نظر خود را نیز بیان نمایند. هدف ما این است که رئیس‌جمهور ارتباطی مؤثرتر با مردم برقرار کند و سخنانش بی‌واسطه به جامعه منتقل شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
نذارید حرفای حاشیه ساز بزنه، فقط و فقط اقتصاد و معیشت
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
چه شود
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
صداقتم آرزوست
۲۰:۲۹ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
برا مهاجرانی سخنگو دولت هم همین حرف زدن، وقتی سوال ها ازش پرسیده میشد از رو برگه جواب میداد...
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۰:۰۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
امیدوارم قبل از اینکه بدتر بشه اینو استیضاح کن و یکی شایسته رو بیارن
۰
۰
Germany
ناشناس
۲۰:۰۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خواهشمنديم به صورت زنده پخش نکنید
دشمن سواستفاده می‌کند!
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
حتما از افتخارات این یکسال و کنترل تورم ، افزایش ارزش پول ملی و ... قراره حرف بزنه
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
حتما از افتخارات این یکسال و کنترل تورم ، افزایش ارزش پول ملی و ... قراره حرف بزنه
۰
۰
Germany
ناشناس
۱۹:۱۷ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
لطف کنید از رئیس جمهور در مورد سقوط بورس که موتور محرکه ی اقتصاد کشور هست، سوالی پرسیده شود و راهکار جلوگیری بیشتر از ضرر و زیان سهامداران چیست ؟
۰
۰
