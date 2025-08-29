باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، درباره جزئیات گفت‌وگوی پزشکیان که قرار است امشب منتشر شود، اظهار داشت: ما در آستانه یک‌سالگی دولت به این موضوع فکر کردیم که رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند با مردم سخن بگوید. برخی پیشنهاد دادند یک مصاحبه مطبوعاتی یا تلویزیونی برگزار شود؛ روشی که ویژگی‌ها و امتیازات خاص خود را دارد، از جمله اینکه رئیس‌جمهور مستقیماً از طریق دوربین با مردم صحبت می‌کند.

وی گفت: با این حال، تصمیم گرفتیم سه نفر از فعالان رسانه‌ای که هر یک به یکی از جریان‌های فکری کشور یعنی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی تعلق دارند، در گفت‌وگویی با رئیس‌جمهور درباره عملکرد یک‌ساله دولت و دغدغه‌های جامعه حضور پیدا کنند. این افراد به دلیل فعالیت در حوزه رسانه، با مسائل و نگرانی‌های مردم آشنا هستند و می‌توانند آن را در گفت‌و‌گو مطرح کنند.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: نکته مهم این بود که هیچ پرسشی از پیش طراحی نشده بود و به هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان نگفته بودیم چه بپرسند. شأن و جایگاه این افراد نیز بالاتر از آن بود که برایشان دستورکار مشخص شود؛ بنابراین گفت‌و‌گو کاملاً آزادانه پیش رفت و هر پرسشی که به ذهنشان می‌رسید مطرح کردند و رئیس‌جمهور نیز پاسخ داد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان گفت: به نظر من این روش، شیوه‌ای متفاوت و قابل توجه است که مردم می‌توانند آن را مشاهده کنند و نقد و نظر خود را نیز بیان نمایند. هدف ما این است که رئیس‌جمهور ارتباطی مؤثرتر با مردم برقرار کند و سخنانش بی‌واسطه به جامعه منتقل شود.