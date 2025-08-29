باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز جمعه، میلیونها نفر از مردم یمن در حمایت از مردم فلسطین و غزه و مقاومت آن، در راهپیماییهای گستردهای شرکت کردند. شعار این هفته این راهپیماییها «همراه با غزه، جهاد و پایداری، خشم از خونهای ریختهشده و مقدسات هتکحرمتشده» بود.
شرکتکنندگان در میدان السبعین در صنعا، و در بیش از ۵۰۰ میدان اصلی و فرعی در شهرها و بخشهای استانهای حدیده، حجه، إب، عمران، تعز، ذمار، بیضا، الجوف، المحویت، و مناطقی از استانهای ضالع و لحج تجمع کردند.
راهپیماییکنندگان در بیانیهای بر پایداری در کنار غزه و فلسطین تا پیروزی تأکید کردند و گفتند: «هیچ تجاوز یا تشدید درگیری از سوی صهیونیستها یا آمریکاییها نمیتواند ما را وادار به دست کشیدن از دین، هویت، اصول، ارزشها و موضعمان در قبال غزه کند.»
در این راهپیماییها اعلام شد که از نزدیک اقدامات عملی و علنی برای هدف قرار دادن و تخریب مسجدالاقصی را، به عنوان یکی از گامهای ایجاد آنچه «اسرائیل بزرگ» نامیده میشود، دنبال میکنند. در همین راستا، از ملتهای عربی و اسلامی خواستند تا با جدیت در مورد اقدامات عملی صهیونیستی فکر کرده و برای مقابله با آنها آماده شوند.
همچنین، در این راهپیماییها، پیشرفت کیفی نیروهای مسلح یمن در تولید کلاهکهای موشکی خوشهای را که «از اولین حمله، صهیونیستها را دیوانه کرد»، تبریک گفته شد.
این راهپیماییهای میلیونی امروز، کمتر از ۲۴ ساعت پس از تجاوز اسرائیل به صنعا، پایتخت یمن با بیش از ۱۰ حمله هوایی که منجر به انفجارهای پیدرپی شد، برگزار شد.
راهپیماییهای میلیونی مردم یمن هر جمعه در میادین مختلف این کشور ادامه مییابد تا بر حمایت مستمر از غزه و مردم آن تأکید کرده و نشان دهند که موضع آنها تا توقف تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل و رفع محاصره ثابت خواهد بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که عملیات نیروهای مسلح یمن با هدف قرار دادن اهداف اسرائیلی در عمق اراضی اشغالی فلسطین و اعمال محاصره دریایی بر بنادر اشغالگر ادامه دارد.
منبع: المیادین