مردم شهرکرد در مورد مهمترین مطالبات و مشکلات خود در یک سالگی دولت چهاردهم گفتگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ در این گزارش پاسخ‌های مردم نشان می‌دهد مسائلی همچون مسکن و نبود تعادل بین قیمت‌ها و حقوق و تورم مهمترین مسئله شهرکردی‌هاست.

برچسب ها: هفته دولت ، اخبار اقتصادی
