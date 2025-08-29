\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u06cc\u062e \u067e\u0648\u0631 \u0640 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u067e\u0627\u0633\u062e\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0648 \u0646\u0628\u0648\u062f \u062a\u0639\u0627\u062f\u0644 \u0628\u06cc\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0648 \u062a\u0648\u0631\u0645 \u0645\u0647\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0634\u0647\u0631\u06a9\u0631\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627\u0633\u062a.\n