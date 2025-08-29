عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند» شنبه ۸ شهریور با حضور وزیر نیرو در استان زنجان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان تقی‌پور مجری طرح‌های نیروگاه‌های تهران، زنجان، بوشهر و خوزستان در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، گفت: عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند» فردا، شنبه ۸ شهریور با حضور وزیر نیرو در شهرستان خدابنده استان زنجان آغاز می‌شود.

پیمان تقی پور اظهار داشت: این پروژه بزرگ تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد و طبق برنامه ریزی، در مدت یک سال به بهره‌برداری خواهد رسید. 
تقی پور اضافه کرد: برق تولیدی این نیروگاه از طریق پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت قیدار به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار پروژه ۵۰۰ مگاواتی پابند انتخاب و قرارداد آن امضا شده است، افزود: تجهیز کارگاه و مطالعات فنی شامل طرح اتصال به شبکه انجام شده و هماهنگی با توانیر برای احداث پست و خط ۴۰۰ کیلوولت در دست اقدام است.

مجری طرح‌های نیروگاه‌های تهران، زنجان، بوشهر و خوزستان در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تاکید کرد: با بهره‌برداری از این نیروگاه، گام مهمی در توسعه ظرفیت برق پاک کشور، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش امنیت انرژی برداشته می‌شود.

