استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس با صدور بیانیهای از ترکیه به خاطر تصمیم خود در حمایت از مردم غزه تقدیر کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما از ترکیه، کشورهای عربی و مسلمان و کشورهای آزاد جهان میخواهیم که اقدامات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی جنایتکار را تشدید کنند، تمام روابط خود را با آن قطع کرده و آن را منزوی کنند. این رژیم را مجبور به توقف نسلکشی کنند و سران آن را به خاطر جنایاتشان علیه بشریت پاسخگو سازند.»
ساعاتی پیش، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: «ما تصمیم گرفتیم روابط اقتصادی و تجاری با اسرائیل را به طور کامل قطع کنیم و حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای آن بستهایم».
خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از منابع خود گزارش داد که مقامات بندری ترکیه به طور غیررسمی از نمایندگان کشتیرانی خواستهاند نامههایی ارائه دهند که اعلام کند کشتیها با رژیم اسرائیل مرتبط نیستند و محمولههای نظامی یا خطرناک به مقصد تلآویو حمل نمیکنند. یک منبع همچنین گفته بود که کشتیهایی با پرچم ترکیه از پهلوگیری در بنادر اسرائیل منع شدهاند.
