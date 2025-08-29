باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران پس از برد مقابل افغانستان در مسابقات کافا اظهار کرد: مسابقات کافا در تقویم مسابقات کنفدراسیون آسیا آمده است. برای تیم ملی ما، تیم ملی ازبکستان و تیمهایی که صعود خود به جام جهانی را قطعی کردهاند، فرصت خوبی است. این مسابقات به قلعهنویی اجازه میدهد تا بازیکنان جوان را محک بزند. در دیدار امروز هم دیدید که اکثر تیم جوان هستند. تعدادی از بازیکنان ما در اختیار تیم ملی امید هستند و تعدادی دیگر هم نرسیدند. این فرصت بسیار خوبی برای محک جوانانی بود که آینده تیم ملی هستند.
او افزود: شما دیدید تیم ملی تاجیکستان که در این مسابقات حضور دارد، در جام ملتها بازیهای شایستهای انجام داد و این یعنی تیمهای حاضر در این مسابقات، تیمهای خوبی هستند. این تیمها شاید چون مو زرد و چشم آبی نيستند، مقداری مورد انتقاد بعضیها قرار گرفتهاند. آن چيزی که مسلم است این است که فرصتی برای اردو و محک زدن جوانان بود. انشاءالله در ادامه مسابقات شاهد هماهنگی بیشتر تیم ملی جوانمان باشیم.
او در مورد تدارک فدراسیون فوتبال برای بازیهای تدارکاتی بهتر بیان کرد: همین صبح که با تاج صحبت میکردیم، علاوه بر تیم ملی روسیه، تیمهای دیگری هماهنگ شدهاند که باید بگذاریم پس از نهایی شدن قرارداد، آنها را اعلام کنیم. طبیعی است که در این فیفادی پیش رو، مسابقات خوبی خواهیم داشت. تیمهایی که در اروپا و آفریقا هستند، شاید رنکینگشان از ما پایینتر باشد اما تیمهای بسیار خوبی هستند. اگر ظرف این هفته، قرارداد آنها امضا شود دیدارهای تدارکاتی خوبی را گزینش کردهایم.