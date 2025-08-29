احیای ۴۶ واحد تولیدی راکد در کردستان طی یک سال گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری روز پنجشنبه در همایش «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» با حضور وزیر کار در سنندج گفت: «این واحد‌ها شامل ۳۵ واحد صنعتی و ۱۱ واحد کشاورزی بوده که با مجموع سرمایه‌گذاری ۷۱۴ میلیارد تومان احیا شده و برای ۴۰۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان افزود: «با وجود اینکه ۵۰ درصد طلای کشور در کردستان تولید می‌شود، سهم ارزش افزوده استان تنها ۶ صدم درصد است.»

او خاطرنشان کرد: «سهم کردستان از منابع بانکی تنها ۶ دهم درصد است و این میزان پاسخگوی نیاز‌های سرمایه‌گذاری استان نیست.»

ازهاری با بیان اینکه ظرفیت‌های فراوانی در حوزه کشاورزی و صنعت وجود دارد، ادامه داد: «ارزش افزوده بخش کشاورزی استان ۱۷.۱ درصد، بخش صنعت و معدن ۲۵.۲ درصد و بخش خدمات ۵۷.۷ درصد است.»

وی با اشاره به جمعیت ۵۷۶ هزار نفری تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان اضافه کرد: «با وجود این، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تنها دو پروژه لاستیک بارز و معدن طلای سقز را تأمین مالی کرده و در سایر حوزه‌ها هیچ فعالیتی نداشته است. امیدواریم شستا در این بخش فعال‌تر عمل کند.»

او در ادامه اظهار داشت: از سه هزار و ۲۱۲ تعاونی ثبت شده در استان ۲ هزار و ۱۱۴ تعاونی فعال هستند، اما برنامه ما این است که تعاونی‌های دارای ظرفیت احیا را به چرخه فعالیت بازگردانیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی، افزود: کارگروه توسعه مهارت در استان تشکیل شده و با توجه به روند روبه رشد تکنولوژی باید به سمت طرح‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم.

ازهاری در پایان گفت: «سال گذشته ۴ همت تسهیلات جز ۳ و ۴ تبصره ۲ و تبصره ۱۸ داشتیم و انتظار داریم امسال مدت جذب تسهیلات به دلیل جنگ ۱۲ روزه تمدید شود.