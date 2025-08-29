در پی حمله پهپادی رژیم اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان، یک شهروند این کشور به شهادت رسید. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در حمله پهپادی رژیم اسرائیل به منطقه نبطیه در جنوب لبنان، یک نفر جان خود را از دست داده است. 

در این گزارش آمده است که پهپاد یک موشک هدایت‌شونده به سمت خودرویی در ورودی شرقی شهر «سر الغربیه» شلیک کرده که منجر به مرگ یک نفر شده است.

پیش از این و در روز چهارشنبه، شاهدان عینی در جنوب لبنان گزارش دادند که ارتش رژیم اسرائیل اعلامیه‌های کاغذی را در حومه شهر «العدیسه» پرتاب کرد که حاوی تهدید مستقیم علیه ساکنان این منطقه بود. گفته شده یک فروند پهپاد ارتش رژیم اعلامیه‌هایی در جنوب لبنان پخش کرده که در آنها به مسئولان محلی مرتبط با حزب الله هشدار داده شده و از ساکنان منطقه درخواست شده است از این افراد فاصله بگیرند، زیرا آنها جزء اهداف تل‌آویو محسوب می‌شوند.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل بیش از ۳ هزار بار آتش بس را نقض کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، حمله پهپادی ، لبنان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
این غده سرطانی باید ریشه‌کن بشه والا هی سر از جایی درمیاره
۰
۰
