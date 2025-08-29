باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- احمد میدری روز جمعه در جریان سفر یکروزه خود به استان و در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلامشده، دستگاه سنگشکن در بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین بازسازی بخشهای آیسییو و سیسییو این بیمارستان در دستور کار است.
وی با اشاره به طرحهای درمانی در دست اجرا افزود: «پروژه درمانگاه دهگلان با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی حداکثر تا هفته دولت سال آینده تکمیل میشود و درمانگاه تخصصی سنندج نیز با ۶۰ درصد پیشرفت، در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
توسعه اقتصادی با مدیریت بخش خصوصی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه توسعه اقتصادی کشور و استان کردستان با سرمایهگذاری دولتی و مدیریت بخش خصوصی محقق خواهد شد، گفت: «دولت هر جا بهتنهایی سرمایهگذاری کرده به رونق پایدار منجر نشده است، چرا که بیثباتی مدیریتی در بخش دولتی باعث ناکارآمدی میشود. به همین دلیل باید مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد.
میدری تأکید کرد: این تصور که شستا در همه استانها سرمایهگذاری کرده و تنها کردستان محروم مانده است، صحیح نیست؛ چرا که شستا در سالهای اخیر تنها در سقز و تفتان سرمایهگذاری داشته است.
وی در پایان با اشاره به اجرای طرح ایران ماهر تصریح کرد: سرمایهگذاری در این طرح آغاز شده و تسهیلات آن فراهم خواهد شد، چرا که اشتغال پایدار تنها از مسیر مهارتآموزی محقق میشود.