مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم گفت: ما اگر بخواهیم برای صلح قدم برداریم باید آماده جنگ باشیم و عمل به اصول پدافند غیر عامل هزینه‌های جنگ را کاهش می‌دهد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان-مهدی متقیان در ویژه‌ برنامه اینترنتی برای قم، که به‌ مناسبت هفته دولت منتشر شده است، اظهارکرد: عمل به اصول پدافند غیرعامل هزینه‌های جنگ را برای ما کاهش و برای دشمن افزایش می‌دهد و دستگاه‌های مرتبط به خط شده‌اند تا با آموزش اصول پدافند غیر عامل هزینه‌های جنگ را کاهش دهند.

وی گفت: اگر ما اصول پدافند غیرعامل را بدانیم هزینه‌های جنگ برای ما کاهش و برای دشمن افزایش پیدا می‌کند. 

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به اینکه ما در منطقه‌ای هستیم که سگ هار آمریکا در آن هست، بیان‌کرد: وقتی چنین غده سرطانی‌ای در نزدیک ما زیست می‌کند که علاوه بر اینکه آب و غذا را به روی مردم غزه، با وجود نداشتن سلاح بسته و در پخش زنده خبرنگار و نیروی امدادی را می‌زند؛ تکلیف ما روشن است. 

متقیان افزود: قدم برداشتن به سوی صلح یعنی ما باید خودمان را آن‌قدر قوی کنیم که دشمن سوی ما نیاید و بزرگ‌ترین، ارزان‌ترین، ساده‌ترین و موثرترین راه در میل به این هدف عمل به اصول پدافند غیرعامل است. 

وی تصریح‌کرد: تهدیدات در حوزه پدافند غیرعامل از سوی عامل انسانیست و شما اگر بخواهید بنا بر دانش روز و تکونولوژی‌های پیشرفته تهدیدات را از خود دفع کنید باید آموزش ببینید. 

متقیان بر یادگیری دانش پدافند تاکید مجدد کرد و نویدداد: اگر افراد از سنین کم تا بزرگسالان پدافند را بیاموزند برابر هر تهدیدی مصون خواهندماند.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: پدافند غیرعامل ، استانداری قم
مدیرکل پدافند غیرعامل قم:
جداسازی آب فضای سبز از شبکه شهری برای افزایش تاب‌آوری استان ضروری است
هیچ خطری متوجه مردم قم و مناطق اطراف نیست
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت قم:
جنگ هیچ‌خللی در تولید قم ایجاد نکرد
