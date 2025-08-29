باشگاه خبرنگاران جوان-مهدی متقیان در ویژه برنامه اینترنتی برای قم، که به مناسبت هفته دولت منتشر شده است، اظهارکرد: عمل به اصول پدافند غیرعامل هزینههای جنگ را برای ما کاهش و برای دشمن افزایش میدهد و دستگاههای مرتبط به خط شدهاند تا با آموزش اصول پدافند غیر عامل هزینههای جنگ را کاهش دهند.
وی گفت: اگر ما اصول پدافند غیرعامل را بدانیم هزینههای جنگ برای ما کاهش و برای دشمن افزایش پیدا میکند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به اینکه ما در منطقهای هستیم که سگ هار آمریکا در آن هست، بیانکرد: وقتی چنین غده سرطانیای در نزدیک ما زیست میکند که علاوه بر اینکه آب و غذا را به روی مردم غزه، با وجود نداشتن سلاح بسته و در پخش زنده خبرنگار و نیروی امدادی را میزند؛ تکلیف ما روشن است.
متقیان افزود: قدم برداشتن به سوی صلح یعنی ما باید خودمان را آنقدر قوی کنیم که دشمن سوی ما نیاید و بزرگترین، ارزانترین، سادهترین و موثرترین راه در میل به این هدف عمل به اصول پدافند غیرعامل است.
وی تصریحکرد: تهدیدات در حوزه پدافند غیرعامل از سوی عامل انسانیست و شما اگر بخواهید بنا بر دانش روز و تکونولوژیهای پیشرفته تهدیدات را از خود دفع کنید باید آموزش ببینید.
متقیان بر یادگیری دانش پدافند تاکید مجدد کرد و نویدداد: اگر افراد از سنین کم تا بزرگسالان پدافند را بیاموزند برابر هر تهدیدی مصون خواهندماند.
منبع:استانداری قم