نبض زندگی در دستان طوفان + فیلم و تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه سیستان به دلیل شرایط اقلیمی گرم و خشک این روزها شاهد طوفانهایی با سرعت بالای صد کیلومتر بر ساعت است.
منشأ اصلی این پدیده، بستر خشکیده تالاب هامون پوزک و منطقه شمالی برینگک در خاک افغانستان عنوان شده است.مردمان این خطه همیشه با دشمنی نامرئی که افسار زندگی آنها را بدست گرفته دست و پنجه نرم میکنند.
دشمنی بی رحم که به زیرساختها محیط زیست، سلامت و اقتصاد ضربه میزند و مردمان را به تسلیم در برابر خود وا میدارد.
مسئله طوفان در سیستان داستانی تکراری و همیشگی مردمان این خطه است
اولین هشدار سطح نارنجی هواشناسی امسال برای منطقه سیستان در فروردین ماه امسال همانند سالهای گذشته از سوی هواشناسی صادر شد و منطقه سیستان از ۲۸ فروردین تا عصر شنبه ۳۰ فروردین وزش باد شدید و طوفان گردوخاک را تجربه کرد و در خرداد ماه مثل همیشه زنگ خطر بیماری های تنفسی در سیستان و بلوچستان به صدا در آمد.
طوفان و کاهش دید افقی در روزهای آینده
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: مردم ۱۲ شهرستان نیمه شمالی سیستان و بلوچستان با پدیده طوفان و گرد و غبار دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: طوفان شن در محور زاهدان به زابل شعاع دید را در محدوده «شیله» تا «تاسوکی»و محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان نظیر زابل- زهک، زابل-نهبندان، زاهدان-زهک، هیرمند-زابل و هیرمند-زهک را به شدت کاهش می دهد.
وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده در استان، تصریح کرد: تا ۱۱ شهریور ماه، شاهد وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان خواهیم بود.
حیدری گفت: این شرایط میتواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.
وی توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند همچنین از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانهها و سالنهای پرورشی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: شهروندان از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری کنند و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.
مهاجرت به دلیل طوفانهای مکرر/ در جستجوی شرایطی بهتر در سرزمینهای جدید
علی محمد بهرامی یکی از شهروندان سیستانی می گوید: طوفانهای مکرر در این منطقه به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت و معیشت مردم شناخته میشود و آسیبهای ناشی از آنها به شدت بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر میگذارد.
وی افزود: وقتی طوفان در منطقه شروع به وزیدن می کند همه داخل خانه هایشان می روند و کوچه ها و معابر خالی از سکنه می شود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی کسبه و اصناف هم متضرر می شوند و برای در امان ماندن از گرد و غبار به حالت نیمه تعطیل فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه، طوفانها یک مزاحم همیشگی و میهمانی ناخوانده است، عنوان کرد: افرادی که توفان زندگی آنها را مختل کرده اند به مهاجرت و رفتن به نقطهای بهتر می اندیشند.
دشواری دسترسی به خدمات و نیازهای اساسی
عیسی سیاسر یکی دیگر از شهروندان سیستانی گفت: طوفان نفس کشیدن حتی در خانهها را سخت میکند و با محصور شدن در خانه از گرد و غبار در امان نخواهی بود.
وی تصریح کرد: گرد و خاک به تجمع باکتریها و میکروبها در محیط خانه منجر شده و وجود پوششی از خاک بر روی اسباب و وسایل خانه تصویر ناخوشایندی را برای ساکنان ایجادمی کند.
وی ادامه می دهد: با ورود گرد و خاک، نیاز به تمیزکاری مکرر سطوح و وسایل افزایش مییابد و زمان و انرژی زیادی را از ساکنان میگیرد.
وی افزود: مادرم که بر اثر گرد و غبارهای منطقه به آسم دچار شده است در روزهای طوفانی به بیمارستان می برم تا اکسیژن هوا به او وصل کنند.
وی گفت: طوفان که در منطقه شروع به وزیدن می کند به هیچ کس رحم نمیکند حتی دسترسی به خدمات اساسی دشوار می شود.
طوفان سهمگین در سیستان/۱۵۴۴ نفر راهی بیمارستان شدند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت:در شرایط بحرانی ناشی از طوفان گرد و خاک، مراکز درمانی با ارائه خدمات سریع و مؤثر به بیماران تنفسی، نقش حیاتی در حفظ سلامت جامعه ایفا میکنند.
وی افزود: در پی وقوع طوفان گرد و خاک در خردادماه منطقه سیستان، یک هزار و ۵۴۴ نفر به مراکز درمانی منطقه مراجعه کردند.مراجعه کنندگان پس از ورود به مراکز درمانی، مورد ارزیابی اولیه شامل علائم بالینی مانند تنگی نفس، سرفه و مشکلات تنفسی قرار گرفتند و بیماران با علائم شدید تنفسی به سرعت تحت درمانهای فوری قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: از مجموع آمار مراجعه کنندگان تعداد یک هزار و ۳۸۰ نفر به طور سرپایی درمان و ۱۶۴ نفر دیگر نیز بستری شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: کارکنان خدوم دانشگاه علوم پزشکی زابل با وجود کاهش شدید دید و خطرهای فراوان، بیوقفه و با دلهایی آکنده از مهربانی و مسئولیت، به مردم خدمات ارائه میدهند.
وی عنوان کرد: بیمارستانها، مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز بهداشتی به دلیل ماهیت کاری و ضرورت تداوم خدمترسانی مشمول تعطیلیهای ناشی از بدی هوا نیستند و کماکان طبق برنامه زمانبندی گذشته به فعالیت خود ادامه میدهند.
بحران ریزگردها و طوفانهای ۱۲۰ روزه، تنها مشکل سیستان و بلوچستان نیست، بلکه یکی از معضلات زیستمحیطی گسترده در سطح ملی و حتی فراملی است و اجرای پروژههای انتقال آب از دریای عمان به استان، طرح تهلاب، توسعه کمربندهای سبز و کاشت گونههای مقاوم به خشکی با مشارکت جوامع محلی و رایزنیهای دیپلماتیک و همکاریهای فرامرزی با کشورهای همسایه بهویژه افغانستان برای مدیریت منابع مشترک آبی و جلوگیری از گسترش بیابانزایی از جمله راهکارهای مقابله با تبعات طوفان های ۱۲۰روزه است.