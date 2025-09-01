نبض زندگی در دستان طوفان + فیلم و تصاویر

زندگی در سایه طوفان‌های مکرر، چالشی دیرینه در منطقه سیستان است  که علاوه بر  تخریب زیرساخت‌ها، زندگی روزمره مردم را نیز مختل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منطقه سیستان به دلیل شرایط  اقلیمی گرم و  خشک  این روز‌ها شاهد طوفان‌هایی با سرعت  بالای صد کیلومتر بر ساعت است.

منشأ اصلی این پدیده، بستر خشکیده تالاب هامون پوزک و منطقه شمالی برینگک در خاک افغانستان عنوان شده است.مردمان این خطه  همیشه با دشمنی نامرئی که افسار  زندگی آنها را بدست گرفته دست و پنجه نرم می‌کنند.

دشمنی بی رحم که به  زیرساختها محیط زیست، سلامت و  اقتصاد  ضربه می‌زند و مردمان را به تسلیم در برابر خود وا می‌دارد.

مسئله طوفان در سیستان داستانی تکراری و همیشگی مردمان این خطه است

 اولین هشدار سطح نارنجی هواشناسی امسال برای منطقه سیستان   در فروردین ماه امسال همانند سال‌های گذشته از سوی هواشناسی صادر شد و منطقه سیستان از  ۲۸ فروردین تا عصر شنبه ۳۰ فروردین   وزش باد شدید و طوفان گردوخاک را تجربه کرد و در خرداد ماه مثل همیشه زنگ خطر بیماری های تنفسی در سیستان و بلوچستان به صدا در آمد.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

 طوفان و کاهش دید افقی در روزهای آینده

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت:  مردم  ۱۲ شهرستان نیمه شمالی سیستان و بلوچستان با پدیده طوفان و گرد و غبار  دست و پنجه نرم می کنند.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی افزود:  طوفان شن در محور زاهدان به زابل شعاع دید را   در محدوده «شیله» تا «تاسوکی»و  محورهای مواصلاتی شمال سیستان و بلوچستان نظیر زابل- زهک، زابل-نهبندان، زاهدان-زهک، هیرمند-زابل و هیرمند-زهک را به شدت کاهش می دهد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده در استان، تصریح کرد: تا ۱۱ شهریور ماه، شاهد وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان خواهیم بود.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

حیدری گفت: این شرایط می‌تواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.

وی توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند همچنین از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی در نظر گرفته شود. 

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی ادامه داد: شهروندان از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری کنند و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

مهاجرت به دلیل طوفان‌های مکرر/ در جستجوی شرایطی بهتر در سرزمین‌های جدید

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

علی محمد بهرامی یکی از شهروندان سیستانی می گوید: طوفان‌های مکرر در این منطقه به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت و معیشت مردم شناخته می‌شود و آسیب‌های ناشی از آن‌ها به شدت بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می‌گذارد. 

وی افزود: وقتی طوفان در منطقه شروع به وزیدن می کند همه داخل خانه هایشان می روند و کوچه ها و معابر خالی از سکنه می شود.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی کسبه و اصناف هم متضرر می شوند و برای در امان ماندن از گرد و غبار به حالت نیمه تعطیل فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه، طوفان‌ها یک مزاحم همیشگی و میهمانی ناخوانده است، عنوان کرد: افرادی که توفان زندگی آنها را مختل کرده اند به مهاجرت و رفتن به نقطه‌ای بهتر می اندیشند.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

دشواری دسترسی به خدمات و نیازهای اساسی 

عیسی سیاسر یکی دیگر از شهروندان سیستانی گفت: طوفان  نفس کشیدن حتی در خانه‌ها را  سخت می‌کند و با محصور شدن در خانه از  گرد و غبار در امان نخواهی بود.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی تصریح کرد: گرد و خاک به تجمع باکتری‌ها و میکروب‌ها در محیط خانه منجر شده و وجود پوششی از خاک بر روی اسباب و وسایل خانه تصویر ناخوشایندی را برای ساکنان ایجادمی کند.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی ادامه می دهد: با ورود گرد و خاک، نیاز به تمیزکاری مکرر سطوح و وسایل افزایش می‌یابد و زمان و انرژی زیادی را از ساکنان می‌گیرد.

وی افزود: مادرم که بر اثر گرد و غبارهای منطقه به آسم دچار شده است در روزهای طوفانی به  بیمارستان می برم تا اکسیژن هوا به او وصل کنند.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی گفت: طوفان که در منطقه شروع به وزیدن می کند به هیچ کس رحم نمی‌کند حتی دسترسی به خدمات اساسی دشوار می شود.

طوفان سهمگین ‌در سیستان/۱۵۴۴ نفر راهی بیمارستان شدند 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت:در شرایط بحرانی ناشی از طوفان گرد و خاک، مراکز درمانی با ارائه خدمات سریع و مؤثر به بیماران تنفسی، نقش حیاتی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند. 

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی افزود: در پی وقوع طوفان گرد و خاک  در خردادماه منطقه سیستان، یک هزار و ۵۴۴ نفر  به مراکز درمانی منطقه مراجعه کردند.مراجعه کنندگان پس از ورود به مراکز درمانی،  مورد ارزیابی اولیه شامل علائم بالینی مانند تنگی نفس، سرفه و مشکلات تنفسی قرار گرفتند و بیماران با علائم شدید تنفسی به سرعت تحت درمان‌های فوری قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: از مجموع آمار مراجعه کنندگان تعداد یک هزار و ۳۸۰ نفر به طور سرپایی درمان و ۱۶۴ نفر دیگر نیز بستری شده‌اند.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

وی خاطرنشان کرد: کارکنان خدوم دانشگاه علوم پزشکی زابل با وجود کاهش شدید دید و خطرهای فراوان، بی‌وقفه و با دل‌هایی آکنده از مهربانی و مسئولیت، به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

 وی عنوان کرد: بیمارستان‌ها، مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز بهداشتی به دلیل ماهیت کاری و ضرورت تداوم خدمت‌رسانی مشمول تعطیلی‌های ناشی از بدی هوا نیستند و  کماکان طبق برنامه زمانبندی گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بدبیاری‌های توفان برای مردم سیستان/زندگی در سایه توفان / نبض زندگی در دستان طوفان

بحران ریزگردها و طوفان‌های ۱۲۰ روزه، تنها مشکل سیستان و بلوچستان نیست، بلکه یکی از معضلات زیست‌محیطی گسترده در سطح ملی و حتی فراملی است و اجرای پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان به استان، طرح تهلاب، توسعه کمربندهای سبز و کاشت گونه‌های مقاوم به خشکی با مشارکت جوامع محلی و رایزنی‌های دیپلماتیک و همکاری‌های فرامرزی با کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان برای مدیریت منابع مشترک آبی و جلوگیری از گسترش بیابان‌زایی از جمله راهکارهای مقابله با تبعات طوفان های ۱۲۰روزه است.

برچسب ها: طوفان شن ، مطالبه گری ، علوم پزشکی
خبرهای مرتبط
زندگی در سیستان به روایت تصویر
سیستان در غبار محو شد
چالش‌های بهداشتی جنوب سیستان و بلوچستان متعدد اما قابل‌حل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید
نبض زندگی در دستان طوفان + فیلم و تصاویر
آخرین اخبار
نبض زندگی در دستان طوفان + فیلم و تصاویر
طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید
احداث ۲ سد در سیستان و بلوچستان برای مهار روان‌آب‌ها
ذخایر خون سیستان و بلوچستان به خط قرمز رسید
افتتاح پروژه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور در دلگان با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال
تعجیل در پایان ساعت کاری ادارات زابل