تیم‌های ایران، آمریکا، جمهوری چک و ایتالیا به عنوان چهار تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان راه یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ (جمعه هفتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم‌های کلمبیا، بلغارستان، آمریکا، پورتوریکو، اوکراین، جمهوری چک، ایران، کانادا، ژاپن، برزیل، ایتالیا و کره‌جنوبی در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

کلمبیا ۳ – تونس یک (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۸)

قزاقستان ۲ – بلغارستان ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۹ بر ۱۵)

فرانسه ۲ – آمریکا ۳ (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۲ بر ۱۵)

مغرب یک – پورتوریکو ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۲۶ بر ۲۸، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

اوکراین ۳ – ترکیه یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۸)

لهستان یک – جمهوری چک ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۸ بر ۳۰)

تایلند ۲ – کانادا ۳ (۲۵ بر ۱۸، ۲۰ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۳ بر ۱۵)

ژاپن ۳ – آرژانتین ۲ (۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۱۶، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۳)

ایران ۳ – چین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۵)

برزیل ۳ – اندونزی یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲)

مصر ۲ – کره‌جنوبی ۳ (۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۲، ۳۰ بر ۲۸، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۲ بر ۱۵)

کوبا یک – ایتالیا ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

بدین ترتیب تیم‌های ایران، آمریکا، جمهوری چک و ایتالیا به عنوان چهار تیم برتر مسابقات به مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کردند. بر این اساس تیم ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به مصاف آمریکا می‌رود. پیش از این ساعت مسابقه ایران و آمریکا ۱۲:۳۰ اعلام شده بود که به ۱۵:۳۰ تغییر کرد.

برنامه دیدار‌های سومین مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان بدین شکل است:

‌شنبه نهم شهریور

ساعت ۶:۳۰؛ تونس – مغرب، قزاقستان – آرژانتین و لهستان – کوبا

ساعت ۹:۳۰؛ کلمبیا – پورتوریکو، فرانسه – چین و ترکیه – مصر

ساعت ۱۲:۳۰؛ بلغارستان – ژاپن، تایلند – اندونزی و جمهوری چک – ایتالیا

ساعت ۱۵:۳۰؛ ایران – آمریکا، اوکراین – کره جنوبی و کانادا – برزیل

