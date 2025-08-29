انتقال ۶۰ میلیون یورویی ژاوی سیمونز از لایپزیش به تاتنهام رسمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژاوی سیمونز هافبک هلندی و ۲۲ ساله تیم لایپزیش آلمان با قراردادی ۵ ساله و به ارزش ۶۰ میلیون یورو به تیم تاتنهام پیوست. قرارداد او  شامل گزینه تمدید برای دو فصل دیگر است.

سیمونز روز پنج‌شنبه معاینات پزشکی را پشت سر گذاشت تا انتقالش به تیم شمال لندن نهایی شود. این در حالی است که گفته می‌شد انتقال او با چلسی نهایی شده است.

سیمونز که در تاتنهام پیراهن شماره ۷ را خواهد پوشید، پس از سولانکه، کودوس و اندومبله، چهارمین خرید گران‌قیمت باشگاه انگلیسی نام گرفت.

سیمونز که ابتدا به صورت قرضی و سپس با ۵۰ میلیون یورو از پی اس جی به لایپزیش پیوست، در ۷۸ بازی برای ساکسون‌ها آمار ۲۲ گل و ۲۴ پاس گل را به ثبت رساند. هافبک هجومی ۲۲ ساله هلندی تاکنون ۲۸ بار نیز برای تیم ملی کشورش به میدان رفته و موفق به زدن ۵ گل شده‌است. سیمونز که قبل از پیوستن به تیم جوانان پاری سن ژرمن در بارسلونا حضور داشت، سابقه حضور قرضی در پی اس وی آیندهوون را هم دارد.  

 

برچسب ها: تاتنهام ، لایپزیش
