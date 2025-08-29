باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون تنیس روى میز، مرحله نخست جدول اصلى مسابقات فیدر چک با پیروزى نمایندگان ایران مقابل حریفان خود پیگیرى شد.

نیما عالمیان در مصاف با جاکوب کائوکى از چک ٣ بر صفر پیروز شد و در مرحله بعد به مصاف فین لو از استرالیا خواهد رفت.

نوشاد عالمیان با پیروزى ٣ بر یک مقابل هیرومو کوبایاشى از ژاپن در ١/١٦ نهایی به مصاف پینتو از ایتالیا خواهد رفت.

بنیامین فرجى دیگر ملى پوش کشورمان، ٣ بر یک از سد پاول سیروسک از چک گذشت و در مرحله بعد با دیمیترى لواجاک از صربستان دیدار خواهد کرد.

امیرمهدى کشاورزى نیز با پیروزى ٣ بر یک مقابل آلن از قزاقستان در ١/١٦ نهایى با حریفى از اسپانیا دیدار خواهد کرد.

محمد جواد سهرابى پس از صعود از مرحله گروهى در نخستین دیدار جدول حذفى با موراموتسو از ژاپن مسابقه خواهد داد.

عصر امروز نیز تیم دو نفره نیما و نوشاد عالمیان با تیم دو نفره اسلواکى دیدار خواهند کرد.

مسابقات تنیس روى میز فیدر چک از ٦ تا ١٠ شهریورماه با حضور ۵ نماینده ایران در جریان است.