راکت به‌دستان ملى پوش تنیس روى میز ایران، با پیروزى مقابل حریفان خود راهى ١/١٦ نهایى فیدر چک شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون تنیس روى میز، مرحله نخست جدول اصلى مسابقات فیدر چک با پیروزى نمایندگان ایران مقابل حریفان خود پیگیرى شد.

نیما عالمیان در مصاف با جاکوب کائوکى از چک ٣ بر صفر پیروز شد و در مرحله بعد به مصاف فین لو از استرالیا خواهد رفت.

نوشاد عالمیان با پیروزى ٣ بر یک مقابل هیرومو کوبایاشى از ژاپن در ١/١٦ نهایی به مصاف پینتو از ایتالیا خواهد رفت.

بنیامین فرجى دیگر ملى پوش کشورمان، ٣ بر یک از سد پاول سیروسک از چک گذشت و در مرحله بعد با دیمیترى لواجاک از صربستان دیدار خواهد کرد.

امیرمهدى کشاورزى نیز با پیروزى ٣ بر یک مقابل آلن از قزاقستان در ١/١٦ نهایى با حریفى از اسپانیا دیدار خواهد کرد.

محمد جواد سهرابى پس از صعود از مرحله گروهى در نخستین دیدار جدول حذفى با موراموتسو از ژاپن مسابقه خواهد داد.

عصر امروز نیز تیم دو نفره نیما و نوشاد عالمیان با تیم دو نفره اسلواکى دیدار خواهند کرد.

مسابقات تنیس روى میز فیدر چک از ٦ تا ١٠ شهریورماه با حضور ۵ نماینده ایران در جریان است.

برچسب ها: مسابقات تنیس ، تنیس روی میز
خبرهای مرتبط
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
قطعی شدن مدال برنز برادران عالمیان در مسابقات چک
رویارویی نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در مسابقات تنیس روی میز فیدر چک
یک عکاس مسابقات تنیس آمریکا را به جنجال کشید
بازگشت پینگ‌پنگ‌بازان ایران به «صعود» در رنکینگ جهانی
افزایش ثروت فدرر؛ اولین میلیاردر غیرآمریکایی در تاریخ ورزش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
آخرین اخبار
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود