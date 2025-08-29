پیش فروش محصولات سایپا ویژه متقاضیان طرح عادی از فردا ۸ شهریور ماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیش_فروش محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان طرح عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) 

خودروی قابل عرضه: کوییک GXR-L با رینگ فولادی و ترمز ESC آغاز ثبت‌‌نام از ساعت ۱۰ روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴  خواهد بود‌‌.

زمان تحویل دی‌ماه  تا اسفندماه ۱۴۰۴ است.

بر اين اساس متقاضيان  می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی https://saipa.iranecar.com، نسبت به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

جهت تسهيل در فرآيند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اينترنتی مذکور نسبت به ثبت و يا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری و رمز عبور اقدام کنید.

پیش فروش محصولات سایپا آغاز شد+ بخشنامه

 

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج شنبه ۶ شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
حمله ...............
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۰۲:۲۰ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
نخرید،من کوییک تحویل گرفتم با ۲۰۰۰ کیلومتر کارکرد،چند مشکل برقی داره که هیچکس جوابگو نیست، در حین حرکت خاموش میشه.....خیلی پشیمونم.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
کدام مردم نخرند ؛اون هم مردم ایران ؛که از تو نوبت وایسادن عشق میکنند ؛زهی خیال باطل
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
کاش خودروسازان فعلی به یک شرکت ادغام شوند و قطب‌های دیگر در کشورمان سر و سامان بگیرند
حال مردم زمانی خوب است که براحتی بتوانند خودرو بخرند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
خودروسازی بسته و افکار بسته و کشور بسته
انحصار را در تولید و افزایش قطبها بردارید و بخش خصوصی قوی هم وارد میدان شود
به هر توانمندی اجازه تولید بدهید
ضمن اینکه واردات هم بصورت میلیونی و با تعرفه کم باید آزاد شود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
دستکم تولید انبوه کنید و هی تولید کنید و قسطی بفروشید
اینطور هم خودتان به سود کلان می‌رسید هم مردم بیشتری خودرو دار میشوند
طرح فروش با کد ملی یا کد ملی سرپرست خانوار برای اینکه همه خودرو دار شوند میتواند در آینده کمک زیادی به صنعت خودرو و قطعه سازی کند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
انحصار را بردارید ببیند این فرغونها را کی میخره
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شاهین
۰۷:۲۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
چه خوبه مردم ثبت نام نکنند . اگه هر چیزی که گرون میشه مردم هجوم نبرند مطمئن باشید ارزونی میاد
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
آرزوی زمانی میاد که تولید بالا و رباتیک و با هوش مصنوعی شود
بخش خصوصی و دولتی با هم رقابت کنند و بخش خصوصی دارای قطب‌های فراوانی شود
واردات آزادانه و با تعرفه آیی خدا پسندانه و پایین صورت بگیرد و چندین مورد دیگر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام خدمت همشهریان عزیز لطف کنید ازاین خودرو ساز نخرید کلاه میره سرتون من دوسال پیش ثبت نام کردم تکمیل وجهش شش ماه پیش انجام دادم هنوز خودرو تحویل نگرفتم خواهش میکنم نخرید
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد احسان
۱۸:۰۶ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
واقعا من هم همینطور نزدیک سه ساله اسم نوشتم ۶ماهه تکمیل وجه کردم هنوز خبری نیست اینهمه معطلی برای دریافت پرایدارایش کرده(ساینا) ایران خودرو خیلی هم کیفیت وزودتر تحویل میده
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۱:۳۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
مردمه همیشه در صحنه....
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
واقعا چرا وزارت صمت و قوه قضائیه جلوی فساد این شرکت را نمی‌گیرند؟!
هنوز تعهدات سال قبل را عمل نکرده، دنبال خوردن مال مردم است !!!
آیا کشور اینقدر بی در و پیکر شده که دولت و قوه قضائیه چشم خودش را بر تخلفات اینها بسته ؟!
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۲ شاهین ثبت نام کرده ام ولی هنوز تحویل نشده.
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
چرا شکایت نمیکنی به دادگاه ؟!!!!
حد اقل خرج سایپا را زیاد کن !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
قیمت تمام شده چقدره مگه؟!
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۲۲:۴۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام خدمت هموطنان عزیز ازاین خودروسازای ایرانی نخرید هرچند باید از تولید ایرانی حمایت کرد اما سایپا در تحویل خودرو ها بسیار بد قوله و خیلی تاخیر تو تحویل داره فکر نکنید همون موقع تحویل بشه تا چند ماه تاخیر داره
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
چند ماه یا چند سال ؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
پیش فروش با نرخ ثابت تازمانیکه تحویل بدهن یا بانرخ دلخواه خودتون و نرخ افزایشی؟؟
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Vahid
۲۲:۱۵ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
سایپا هنوز تعهدات قبلیشو انجام نداده چرا دوباره بهش اجازه دادن
۲
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
چون مافیای خودرو اینطور میخواد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
اول فروش فوری رو تحویل بده بعد لرو پیش فروش کن
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
شرکت سایپا پول مردم را بالا کشیده و به تعهد خود در تحویل خودروهای وارداتی عمل نکرده و الان به نباش بالا کشیدن مجدد پول ملت است تحت عنوان پیش فروش،!
وزارت صمت و قوه قضائیه کجای کار هستند ؟!
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرشاد محمدی
۲۱:۱۰ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
ملت نباید خرید کنند تا رو دستشون باد کنند
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
اگر مردم فقط یکسال از خودروسازان خرید نکنند مشکل خودرو و فساد آن برای همیشه جمع میشه. به دولت و حتی قوه قضائیه امیدی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
نشدنیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
من برج ۲چهارصدوسه ثبت نام سهنداس کر
دم گفتن تحویل دیماهتازه بعدی سال پیامک تکمیل وجه برام آمده والان مجددازبرج دو۴۰۴تکمیل وجه کردم خدا داند که تحویل بشه
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
آخرین اخبار
مساحت اراضی کشاورزی بیش از ۱۷ میلیون هکتار است+ فیلم
تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان به طرح ملی آبخیز تا جالیز در سال‌جاری
برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت