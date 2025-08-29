پیش فروش محصولات سایپا آغاز شد+ بخشنامه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیش_فروش محصولات گروه سایپا ویژه متقاضیان طرح عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

خودروی قابل عرضه: کوییک GXR-L با رینگ فولادی و ترمز ESC آغاز ثبت‌‌نام از ساعت ۱۰ روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ خواهد بود‌‌.

زمان تحویل دی‌ماه تا اسفندماه ۱۴۰۴ است.

بر اين اساس متقاضيان می‌توانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی https://saipa.iranecar.com، نسبت به خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

جهت تسهيل در فرآيند خرید، قبل از شروع زمان ثبت‌نام، در سامانه فروش اينترنتی مذکور نسبت به ثبت و يا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری و رمز عبور اقدام کنید.