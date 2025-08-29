باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت روسیه در ایران عصر امروز با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش انتشار مطالبی علیه روابط مثبت تهران-مسکو هشدار داد. این بیانیه تأکید دارد که برخی گزارشها به اشتباه القا میکنند روسیه «شریک قابل اعتمادی» برای ایران نیست و در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، نسبت به تهران حمایت لازم را ارائه نداده است.
در این بیانیه آمده است: «اخیرا به افزایش انتشار مطالب غیرموثق در رسانههای ایران درباره سیاست خارجی روسیه توجه کردهایم که با هدف زیر سوال بردن روابط دوستانه روسیه و ایران انجام میشود. به طور خلاصه، محتوای این مطالب بدین گونه است که گویا روسیه «شریک قابل اعتمادی» برای ایران نیست و «در طول درگیری با اسرائیل حمایت لازم» را ارائه نداده است».
سفارت روسیه در ادامه این بیانیه اعلام کرد: «تکرار همین مطالب در بازه زمانی کوتاه، ما را به این فکر میاندازد که یک کارزار رسانهای هماهنگ شده توسط نیروهای متخاصم با روسیه و ایران در جریان است که هدف آن تضعیف مشارکت جامع راهبردی بین کشورهای دوست ما و تخریب حمایتهای مستمری است که روسیه تاکنون به همسایه جنوبی و دوست خود در دفاع از حقوق قانونی و منافع ملیاش ارائه داده و میدهد. تصادفی نیست که چنین اخبار جعلی با حداکثر سرعت در رسانههای تحت کنترل رژیمهای غربی منتشر میشوند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «ناپسندترین ادعا [در این خصوص] صحبتهای محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است که در تاریخ ۲۴ اوت (۲ شهریور) در یک مصاحبه ویدیویی منتشر شده و گفته شد که روسیه اطلاعات شناسایی با مختصات دقیق تمامی سامانههای پدافند هوایی ایران را در اختیار اسرائیل گذاشته است. وزارت امور خارجه ایران نیز مجبور شد چنین ادعای باطلی را مورد تفسیر قرار دهد. اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارتخانه تأکید کرد که اظهارات محمد صدر «صحت ندارد»، «بر هیچ مبنایی مستند نیست» و «مواضع رسمی ایران را منعکس نمیکند».
سفارت روسیه در تهران، در ادامه اعلام کرد: «یادآوری میکنیم که روسیه موضع روشنی را در قبال حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به قلمرو ایران که در نقض منشور سازمان ملل و هنجارهای حقوق بینالملل انجام شد، اتخاذ کرد و آنها را به شدت محکوم نمود. افزون بر این، همانطور که به خوبی شناخته شده است، کشور ما در سطح دیپلماتیک از مردم ایران در دفاع از حق آنان برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حمایت میکند».
در آخرین بخش این بیانیه آمده است: «اطمینان داریم که همکاران ایرانی ما همچون گذشته با حساسیت به انواع اخبار جعلی که هدف آنها تخریب همکاریهای روسیه و ایران در زمینههای مختلف بر اساس معاهده مشارکت جامع راهبردی است، واکنشی را نشان خواهند داد».