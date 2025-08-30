باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیادملی گندمکاران گفت: در جلسه هفته گذشته قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی توافقی حاصل نشد و خبری از برگزاری جلسه در این هفته نیست.

به گفته وی، امسال وزارت جهاد جدول زمان بندی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرده بود که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منجر به برهم خوردن برنامه ریزی شده بود.

هاشمی ادامه داد: در جلسه گذشته کمیسیون قیمت گذاری محصولات کشاورزی توافقی در خصوص قیمت گندم حاصل نشد که امیدواریم در جلسه آتی به جمع بندی برسیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه نرخ مدنظر وزارت اقتصاد مورد موافقت قرار نگرفت، از این رو قرار است در ۱۰ شهریورماه جلسه کمیسیون تخصصی تشکیل شود که در صورت نهایی شدن قیمت، در صحن علنی مصوب خواهد شد.