باشگاه خبرنگاران جوان - مجید نیلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان روز یکشنبه و در یادداشتی در خصوص اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای آغاز روند فعال‌سازی «اسنپ‌بک» نوشت: مدعیان به خوبی آگاهند که در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ارزش‌های دینی و تاریخی، هیچ جایگاهی برای سلاح هسته‌ای وجود ندارد.

وی افزود: متأسفانه سه کشور اروپایی در حالی به نادرستی، مدعی عدم پایبندی ایران به تعهدات خود شده اند که به رغم خروج آمریکا از برجام، ایران تا به مدت یک سال و با حسن نیت تعهدات خود را به صورت کامل اجرا نمود و سپس وفق برجام اقدامات جبرانی خود را به انجام رساند.

سفیر کشورمان با یادآوری آنکه، هیچ یک از سه کشور اروپایی، نه تنها تجاوز آشکار رژیم اسرائیل و آمریکا در حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را که نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل بود، محکوم نکردند، که هر کدام به نحوی با آن همراهی نمودند، گفت: آن‌ها اگر واقعاً نگران اشاعه سلاح هسته‌ای هستند، باید با محکومیت صریح این رژیم و آمریکا، صداقت خود را نشان دهند.

وی تاکید کرد: سه کشور اروپایی، به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی خود، از نظر حقوقی، سیاسی و اخلاقی صلاحیت استفاده از اسنپ بک را ندارند.

این دیپلمات کشورمان با بیان آنکه تجربه نشان داده است که رفتار دوگانه، نتیجه‌ای جز فروریختن دیوار اعتماد به همراه ندارد، ادامه داد: به خصوص با برخی طرف های اروپایی که با عدم پایبندی به تعهدات خود از جمله لغو موثر تحریم ها، اقدامات اعتمادزدا را در دستور کار قرار داده‌اند.

سفیر ایران در برلین در پایان تاکید کرد: ایران همواره از مذاکره هدفمند و مؤثر استقبال کرده و در تمام این مدت نیز آن را ادامه داده است اما در برابر زیاده‌خواهی و فشار غیرمنصفانه هرگز تسلیم نخواهد شد.