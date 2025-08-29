باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد در واکنش به گزارش شبکه خبری الحدث مبنی بر اینکه نیرو‌های آمریکایی از فردا بغداد را به طور کامل تخلیه خواهند کرد، اعلام کرد که این اخبار نادرست است.

او در ادامه افزود: مطابق با بیانیه مشترک صادر شده در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ که جدول زمانی پایان ماموریت نظامی ائتلاف بین المللی عراق را اعلام کرد، نیروی ویژه مشترک ترکیبی - عملیات عزم راسخ در حال حاضر طبق جدول زمانی توافق شده برای انتقال نیرو‌های ائتلاف به سمت پایان عملیات نظامی در عراق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این مقام آمریکایی ادعا کرد که این نشان دهنده تکامل طبیعی ماموریت نظامی ائتلاف در عراق به سمت یک رابطه امنیتی دوجانبه سنتی‌تر است، در پایان افزود که برای جزئیات بیشتر در مورد برنامه‌ها و عملیات نظامی این کشور، خبرنگران را به وزارت دفاع آمریکا ارجاع می‌دهد.

پیش از این یک منبع امنیتی به پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت که نیروهای ائتلاف بین‌المللی از پایگاه عین الاسد، فرودگاه بغداد و ستاد عملیات مشترک خارج شده و به سمت اربیل، مرکز کردستان عراق، حرکت خواهند کرد. به گفته این منبع، این خروج در راستای اجرای توافق بین بغداد و واشنگتن است و تنها مربیان نظامی آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند که حضور آنها ارتباطی با خروج نیروهای ائتلاف ندارد.

منبع: المیادین