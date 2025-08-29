مسابقات راگبی ۷ نفره آزاد بانوان کشور با معرفی تیم‌های برتر در مشهد به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات راگبی ۷ نفره آزاد بانوان کشور با معرفی تیم‌های برتر در مشهد به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در زمین چمن مجموعه ورزشی طرقبه و شاندیز برگزار شد، تیم گوزن زرد تهران به عنوان قهرمانی دست یافت، تیم خراسان رضوی الف دوم شد، تیم فلامینگو کرمان در جایگاه سوم ایستاد و تیم خراسان رضوی ب در ردیف چهارم قرار گرفت.

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها با حضور میرمهدی حسینی نایب رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی و رییس انجمن راگبی کشور، خانم طالبی نایب رییس بانوان، خانم حیدری دبیرکل فدراسیون، یساقی رییس هیات انجمن‌های ورزشی استان خراسان رضوی، خانم سلطانیان نایب رییس بانوان، الهیاری دبیر هیات، مصطفوی رییس هیات انجمن‌های ورزشی طرقبه و شاندیز، خانم‌منتظری نایب رییس، خانم محرابی نایب رییس هیات مشهد، خانم حاجت طلب، خانم حکمت و خادم از دیگر مسئولین هیات استان برگزار شد.

برچسب ها: مسابقات راگبی ، راگبی بانوان
