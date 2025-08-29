باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی مردان PSA با جایزه ۳ هزار دلار از چند روز پیش در تاشکند ازبکستان آغاز شد. این رقابت‌ها با حضور نمایندگانی از ایران، روسیه، ازبکستان، قطر، هنگ‌کنگ، قزاقستان، کویت و عمان جریان دارد و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

در روز نخست، ۲ نماینده اسکواش کشورمان، سپهر اعتمادپور و پویا شفیعی با عملکردی درخشان، موفق شدند رقبای خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند. شفیعی برابر نماینده پاکستان و اعتمادپور برابر حریف ازبکستانی به پیروزی رسیدند تا هر ۲ ملی‌پوش ایران با شروعی قدرتمند، به مرحله بعدی مسابقات راه پیدا کنند.

در دور بعدی شفیعی با ویلسون چان از هنگ‌کنگ(سید ۳ مسابقات) و اعتمادپور مقابل سالم الملکی از قطر(سید ۱ مسابقات) بازی خواهند کرد.

طبق قرعه مسابقات، در صورتی که هر ۲ ملی‌پوش کشورمان دیدار بعدی خود را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند، در مرحله نیمه‌نهایی رو به روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.