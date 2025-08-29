باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه، روز جمعه در جمع فعالان اقتصادی و کشاورزی آزادشهر و رامیان اظهار کرد: دامپزشکیهای دو کشور در حال بررسی پروتکلهای بهداشتی هستند. در صورت نهایی شدن، این صادرات سالانه نیم میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد خواهد کرد.
وی حمایت از تولید داخلی را راهبرد اصلی دولت چهاردهم دانست و برنامههای این وزارتخانه برای احیای تولیدات کشاورزی را تشریح کرد.
نوری با تأکید بر اولویت صیانت از تولید داخلی، گفت: حمایت از تولیدات داخلی محور اصلی برنامههای ماست.
وزیر جهاد کشاورزی از سیاستگذاری برای قیمتگذاری منطقی محصولات کشاورزی، حمایت از واحدهای تولیدی کوچکمقیاس و کاهش استعلامهای زائد از ۱۷ مورد به سه مورد بهعنوان اقدامات کلیدی برای تسهیل تولید خبر داد.
نوری از تلاش یکساله برای احیای نوغانداری و کشت پنبه سخن گفت و تاکید کرد: قیمت پیله تر ابریشم در بالاترین سطح تعیین شده و ارز ترجیحی برای خرید تخم نوغان حفظ شده است.
وی گفت: توزیع تخم نوغان امسال ۱۴ درصد رشد داشته و مرکز تحقیقات وزارتخانه برای افزایش بهرهوری این صنعت فعال است؛ همچنین احیای کشت پنبه در گلستان، که زمانی «سرزمین طلای سفید» بود، با تمرکز بر مکانیزاسیون دنبال میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگیها، توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات کمآببر را راهکاری برای تضمین تولید پایدار در شرایط کمآبی عنوان کرد.
نوری قزلجه با تأکید بر تعهد دولت به مناطق محروم، از حمایت از قیمتگذاری محصولات با خرید تضمینی، توسعه گلخانهها و دامپروریهای کوچکمقیاس و حذف موانع زائد خبر داد و گفت: تولیدات کشاورزی کشور در سال جاری ۵.۶ درصد و صادرات محصولات کشاورزی ۳۲ درصد رشد داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال برای طرحهای آبخیزداری و آب و خاک در آزادشهر و رامیان خبر داد و اعلام کرد: کمیتهای در مرکز تحقیقات وزارتخانه برای بررسی مشکلات کشاورزی این مناطق تشکیل میشود.
وی همچنین قول پیگیری مطالبات فعالان کشاورزی گلستان در هیات دولت را داد.
نوری قزلجه با اشاره به موقعیت استراتژیک گلستان و همسایگی با کشورهای آسیای میانه، از برنامهریزی برای توسعه صادرات و واردات محصولات کشاورزی از طریق مرز اینچهبرون خبر داد و گفت: دولت برای تقویت روابط با این کشورها، توسعه خطوط ریلی و جادهای این مرز را در اولویت قرار داده است.
منبع: ایرنا