امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می‌گوید اگر «ولادیمیر پوتین» همتای روسی او تا روز دوشنبه متعهد به دیدار با زلنسکی نشود، بدین معناست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را فریب داده است.

مکرون در یک کنفرانس خبری مشترک با «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان گفت: «اگر این اتفاق تا دوشنبه، مهلت تعیین شده توسط رئیس جمهور ترامپ، رخ ندهد، به این معنی است که آقای پوتین بار دیگر ترامپ را بازی داده است».

دونالد ترامپ برای دیدار سران روسیه و اوکراین تلاش می‌کند و آن را برای شکستن بن‌بست در دستیابی به توافق صلح ضروری می‌داند.

پس از دیدار ترامپ با پوتین در آلاسکا، رئیس جمهور آمریکا گفت که دیدار بین سران روسیه و اوکراین ظرف چند هفته آینده امکان‌پذیر است و شروع به ترتیب دادن این دیدار کرده است.

با این حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز اعلام کرد: «موضع رئیس جمهور پوتین را به شما یادآوری می‌کنم. او احتمال برگزاری چنین جلسه‌ای را رد نمی‌کند، اما معتقد است که هر جلسه‌ای، در واقع هر جلسه سطح بالا، باید به خوبی آماده شود تا بتوان از آن برای تجزیه و تحلیل مقدمات کار استفاده کرد.» او ادامه داد: «در حال حاضر، متأسفانه اینطور نیست. ما علاقه و آمادگی خود را برای چنین مذاکراتی حفظ می‌کنیم. تمام مواضع ما ابلاغ شده است. پیش‌نویس مربوطه به طرف اوکراینی تحویل داده شده که شامل مواضع درخواستی است.»

منبع: رویترز