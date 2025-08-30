عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی علاوه بر شفافیت اطلاعات زیرساخت‌ها هم تکمیل می‌شود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود که در حال حاضر این سامانه تکمیل شده و تنها برخی از دستگاه ها به این سامانه متصل شده و بخش دیگر هنوز به مرحله نهایی نرسیده اند.

در همین راستا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن در کشور ما، نبود متولی مشخص و اطلاعات دقیق بوده است و عدم تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان بازار مسکن را به حاشیه می کشاند گفت: در حال حاضر، عملاً بازار مسکن در اختیار مشاوران املاک و افراد خاصی است که آن را بر اساس منافع شخصی خود مدیریت می‌کنند. این وضعیت باعث شده اقشار ضعیف و مستأجران دچار آسیب شوند.

نثاری  با بیان اینکه راهکار اصلی ساماندهی بازار مسکن، علاوه بر مدیریت و نظارت دولتی، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی است افزود: سامانه ملی املاک و اسکان یکی از این زیرساخت‌ها به شمار می رود و با ثبت اطلاعات مالکیت و سرپرستی خانوارها در این سامانه، مشخص می‌شود چه کسی مالک است و چه کسی مستأجر، و هر مالک چند واحد مسکونی در اختیار دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر فواید تکمیل این سامانه گفت:  با اجرای این سامانه  اطلاعات تمامی خانوارها شفاف می شود و می‌توان واحدهای خالی را شناسایی کرد.

او بیان کرد:طبق قانون، مالکان این خانه‌های خالی باید مالیات بپردازند و همین امر آنها را مجبور به عرضه ملک به بازار می‌کند که به تعادل قیمت‌ها کمک می‌کند.

وی اظهار داشت:  سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه مسکن به شمار می رود که در حال حاضر تنها برخی از دستگاه ها به این سامانه متصل شده اند و هنوز دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری، ثبت احوال و بانک مرکزی متصل نشده اند.

وی ادامه داد: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره باید تمامی دستگاه‌ها به این سامانه متصل شوند اما هنوز بسیاری از دستگاه ها در این بخش کوتاهی کرده اند.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
بیشتر صاحب خانه ها از ثبت قرارداد اجاره خانه در سامانه سر باز میزنند و به بهانه های مختلف از جمله مالیات قرارداد را ثبت نمیکنند
این دسته از افراد را دولت میتواند از طریق مالکیت خط تلفن و یا کنتور برق و یا گاز شناسایی کند و ضمن جریمه سنگین مالیات هم بگیرد
