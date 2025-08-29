سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان گفت: ایران یکی از بهترین تیم‌های قاره آسیاست و رقابت با چنین تیمی برای بازیکنان ما اتفاق بزرگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وینچنزو آلبرتو سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان امروز جمعه در نشست خبری پس از پایان بازی با ایران که با شکست سه بر یک تیمش به پایان رسید، اظهار کرد: ایران یکی از بهترین تیم‌های قاره آسیاست و بازیکنان بسیار توانمندی دارد.

وی افزود: تیم ملی افغانستان در شرایطی مقابل ایران صف‌آرایی کرد که چهار بازیکن کلیدی خود را به دلیل مخالفت باشگاه‌هایشان در اختیار نداشت.

سرمربی تیم ملی افغانستان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم تیم ما باید همواره برای اینگونه مسابقات آماده باشد و تلاش کند بهترین عملکرد خود را ارائه دهد.

آلبرتو تصریح کرد: تیم ملی ایران بازیکنان بزرگی مثل مهدی طارمی دارد که در سری آ ایتالیا بازی کرده است، رقابت با چنین بازیکنانی اتفاق بزرگی برای تیم افغانستان است، اما بازیکنان ما نیز امروز نمایش قابل قبولی ارائه دادند.

سرمربی تیم افغانستان در پایان گفت:واقعیت تیم ما این است که چندین بازیکن خود را نداشتیم. با این حال، تا دقیقه ۲۶ از حریف خود جلو بودیم.

برچسب ها: تیم افغانستان ، تیم ملی فوتبال ایران ، مسابقات کافا
