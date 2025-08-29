باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از فردا (شنبه) تا سه شنبه در ارتفاعات مازندران در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در دو روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و در برخی نقاط هرمزگان نیز در ساعات بعد از ظهر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و در برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردو خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود:روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دما در شمال شرق کشور رخ خواهد داد.