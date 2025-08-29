آسیب دیدگی مجدد عباس آبادی در فینال مردان آهنین + فیلم

میلاد عباس آبادی باز هم از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد عباس آبادی، ورزشکار رشته مردان آهنین در فینال این رقابت‌ها باز هم همانند سال قبل از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شد.

برچسب ها: مردان آهنین ، پاور لیفتینگ ، وزنه برداری
