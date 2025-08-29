حماس: اسرائیل بهای اشغال غزه را با خون نظامیان خود خواهد پرداخت

سخنگوی شاخه نظامی حماس هشدار داد که طرح اشغال شهر غزه بهای سنگینی برای رژیم صهیونیستی در پی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ابو عبیده، سخنگوی گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) هشدار داد که طرح رژیم اسرائیل برای اشغال نوار غزه «برای مسئولان سیاسی و نظامی این رژیم ویرانگر خواهد بود».

ابو عبیده در پستی که توسط حماس در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، گفت: «ارتش دشمن بهای آن را با خون سربازانش خواهد پرداخت.»

این سخنگو همچنین هشدار داد که اگرچه حماس جان اسرای اسرائیلی را تا حد امکان حفظ خواهد کرد، اما آنها در معرض همان خطراتی هستند که رزمندگان حماس در غزه با آن مواجه هستند.

ابو عبیده گفت که ارتش و کابینه اسرائیل «مسئولیت کامل» مرگ اسرا را بر عهده خواهند داشت.

رژیم اسرائیل نیمه مردادماه اعلام کرد که کابینه امنیتی آن طرحی برای تصرف شهر غزه را تصویب کرده است. سازمان ملل هشدار داده است که اشغال غزه، «عواقب فاجعه‌باری» برای غیرنظامیان فلسطینی و اسرای اسرائیلی خواهد داشت که در غزه نگهداری می‌شوند.

حماس پیش از این گفته بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل حاضر است اسرای اسرائیلی باقی مانده در غزه را برای خدمت به «منافع شخصی خود» «قربانی» کند.

منبع: الجزیره

