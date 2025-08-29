باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» رونمایی شد + فیلم

تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک»، روایت زندگی و زمانه حجت‌الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد در بیستمین پاسداشت جهاد و مقاومت رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» زندگی و زمانه حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد در بیستمین پاسداشت جهاد و مقاومت رونمایی شد.

مقام معظم رهبری در این تقریظ با ذکر خاطراتی از سال‌های قبل از انقلاب و دفاع مقدس مجاهدت‌های سید علی اکبر ابوترابی فرد را برشمرده و وی را شهید خوانده‌اند:

این حجم و کیفیت مجاهدت عالی را هیچ کس نمی‌توانست از ظاهر فروتن و کتوم او حدس بزند. رحمت و رضوان الهی بر او، نمی‌توانم تردید کنم در اینکه او در شمار شهیدان عالی مقام است.

توجه به متن کتاب که نوشته محمد قبادی و کاری از انتشارات سوره مهر است، فرازی دیگر از تقریظ معظم له است که در این خصوص نوشته‌اند:

این کتاب بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است. دست نویسنده درد نکند.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ــ زندگی این مجاهد فی سبیل الله در شمار پرحادثه‌ترین و درس‌آموزترین زندگی‌ها و حقّا کم نظیر است.

اوّل بار او را در سال‌های اوّل دهه‌ی پنجاه در منزل خودمان در مشهد زیارت کردم. شهید اندرزگو او را آورده بود و به او ابراز اعتماد کرد. پرسیدم شما با آقای آقاسیدعباس قزوینی که از آشنایان ما در قم بود نسبتی دارید؟ گفت پسر اویم. پس از آن یکبار در همان سال‌ها او را در جلو زندان اوین دیدم و یکبار در جمع نیرو‌های اعزامی قزوین در ستاد جنگ‌های نامنظم؛ و پس از بازگشت از اسارت چند سال با ایشان همکاری نزدیک داشتیم. ولی این حجم و کیفیت مجاهدت عالی را هیچکس نمیتوانست از ظاهر فروتن و کتومِ او حدس بزند.

رحمت و رضوان الهی بر او. نمیتوانم تردید کنم در اینکه او در شمار شهیدان عالی مقام است. این کتاب بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است. دست نویسنده درد نکند.

بهمن ۱۳۸۸

