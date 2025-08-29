\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u0646\u062c\u0648\u0645 \u0648 \u0627\u062e\u062a\u0631\u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u067e\u0646\u062c \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u062b\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06a9\u0645\u200c\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u06f6\u06f4 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f.\n