واژگونی قایق مهاجران در غرب آفریقا و کشته شدن نزدیک به ۷۰ نفر

یک قایق حامل مهاجران که هفته پیش از گامبیا حرکت کرده بود، در سواحل موریتانی واژگون شد و ۶۹ نفر از مسافران آن جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در سواحل موریتانی، ۶۹ نفر غرق شده‌اند. 

گفته شده این حادثه پس از آن رخ داد که مسافران قایق، از دور روشنایی‌های یک شهر ساحلی در موریتانی را مشاهده کردند. پس از آن، تعداد زیادی از سرنشینان به یک طرف قایق فشار آوردند و در نتیجه قایق واژگون شد. 

این قایق یک هفته پیش کشور «گامبیا» در غرب آفریقا را ترک کرده بود و حدود ۱۶۰ نفر از جمله شهروندان سنگال و گامبیا را حمل می‌کرد.

آمار اولیه کشته‌شدگان ۴۹ نفر گزارش شده بود، اما شمارش بعدی توسط یک مقام رسمی، این تعداد را به ۶۹ نفر افزایش داد. هفده نفر از بازماندگان نیز توسط یکی از گشت‌های گارد ساحلی از آب بیرون کشیده شدند.

مسافرانی که از موریتانی عبور می‌کنند معمولاً از کشور‌های سنگال و مالی می‌آیند و سعی در رسیدن به اروپا دارند.

هزاران نفر از افرادی که کشور خود را به قصد پناهجویی ترک می‌کنند، در سال‌های اخیر در طول مسیر دریایی خطرناک بین آفریقا و اروپا جان خود را از دست داده‌اند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حداقل ۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ در تلاش برای عبور از مرز‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: گاردین

برچسب ها: پناهجویان ، آفریقا ، واژگونی قایق
خبرهای مرتبط
سازمان ملل:
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
۵۹کشته و مفقود در پی واژگونی قایق در سواحل موریتانی
انگلیس تحت توافق با فرانسه اولین گروه مهاجران را بازداشت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنکارا به اسرائیل: خداحافظ
آلمان از اتباعش خواست ایران را ترک کنند
مسکو: اعمال تحریم علیه ایران پیامد‌های جبران ناپذیری دارد
سفر نادر پوتین به چین؛ از دیدار با رهبران ایران، هند و ترکیه تا امضای قرارداد‌های انرژی
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
بن گویر: ترکیه همان حماس است
۵۹کشته و مفقود در پی واژگونی قایق در سواحل موریتانی
بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید در افغانستان
تکذیب گزارش تخلیه کامل بغداد توسط نیرو‌های آمریکایی
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل
آخرین اخبار
واکنش روسیه به اظهارات بی‌اساس درباره همکاری با تل‌آویو علیه ایران
محمود عباس: لغو روادید فلسطینی‌ها نقض قوانین بین‌المللی است
مجارستان: اروپا نتوانست روسیه را «مهار» کند
اولیانوف: ارزیابی عراقچی از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است
نگرانی از جان رئیس ستاد ارتش و واکنش ارتش اسرائیل
واژگونی قایق مهاجران در غرب آفریقا و کشته شدن نزدیک به ۷۰ نفر
مسیر زمینی ترکیه به سوریه پس از ۱۳ سال دوباره باز شد
حماس: اسرائیل بهای اشغال غزه را با خون نظامیان خود خواهد پرداخت
مکرون: اگر پوتین با زلنسکی دیدار نکند، ترامپ فریب خورده است
آمریکا روادید برخی مقامات فلسطینی را لغو کرد
تکذیب گزارش تخلیه کامل بغداد توسط نیرو‌های آمریکایی
هشدار سرهنگ صهیونیستی درباره بازیابی قدرت حزب‌الله
پایان رویای پیروزی کامل؛ زلنسکی از غرب کمک جدی‌تری خواست
سفارت روسیه در ایران: انتشار اخبار ضد روابط تهران و مسکو هدفمند است
حمله پهپادی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
بن گویر: ترکیه همان حماس است
استقبال حماس از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم اسرائیل
میلیون‌ها یمنی در حمایت از غزه به خیابان‌ها آمدند
سفر نادر پوتین به چین؛ از دیدار با رهبران ایران، هند و ترکیه تا امضای قرارداد‌های انرژی
ترامپ حفاظت اطلاعاتی کامالا هریس را لغو کرد
آنکارا به اسرائیل: خداحافظ
هشدار سازمان جهانی بهداشت: بحران دارو همزمان با افزایش بیماری‌های نادر در غزه
قطحی در غزه تاکنون جان ۳۲۲ نفر را گرفته است
ضرر بی‌سابقه استارباکس در مالزی درپی تحریم مردمی
تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطین
سوئد سفیر روسیه را احضار کرد
۵۹کشته و مفقود در پی واژگونی قایق در سواحل موریتانی
واکنش اسرائیل به محرومیت از نمایشگاه تسلیحات لندن
آلمان از اتباعش خواست ایران را ترک کنند
مسکو: اعمال تحریم علیه ایران پیامد‌های جبران ناپذیری دارد