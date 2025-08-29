واژگونی قایق مهاجران در غرب آفریقا و کشته شدن نزدیک به ۷۰ نفر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در سواحل موریتانی، ۶۹ نفر غرق شدهاند.
گفته شده این حادثه پس از آن رخ داد که مسافران قایق، از دور روشناییهای یک شهر ساحلی در موریتانی را مشاهده کردند. پس از آن، تعداد زیادی از سرنشینان به یک طرف قایق فشار آوردند و در نتیجه قایق واژگون شد.
این قایق یک هفته پیش کشور «گامبیا» در غرب آفریقا را ترک کرده بود و حدود ۱۶۰ نفر از جمله شهروندان سنگال و گامبیا را حمل میکرد.
آمار اولیه کشتهشدگان ۴۹ نفر گزارش شده بود، اما شمارش بعدی توسط یک مقام رسمی، این تعداد را به ۶۹ نفر افزایش داد. هفده نفر از بازماندگان نیز توسط یکی از گشتهای گارد ساحلی از آب بیرون کشیده شدند.
مسافرانی که از موریتانی عبور میکنند معمولاً از کشورهای سنگال و مالی میآیند و سعی در رسیدن به اروپا دارند.
هزاران نفر از افرادی که کشور خود را به قصد پناهجویی ترک میکنند، در سالهای اخیر در طول مسیر دریایی خطرناک بین آفریقا و اروپا جان خود را از دست دادهاند. طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، حداقل ۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ در تلاش برای عبور از مرزها جان خود را از دست دادهاند.
منبع: گاردین