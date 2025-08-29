نگرانی از جان رئیس ستاد ارتش و واکنش ارتش اسرائیل

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل اقدامات امنیتی در اطراف ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش و دیگر افسران را در بحبوحه نگرانیها از جان او پس از اعتراضات اخیر و تحولات آن، تشدید خواهد کرد.
این پس از حمله به منزل شخصی رئیس ستاد ارتش در روز گذشته (پنجشنبه) رخ میدهد، جایی که معترضان رنگ قرمز روی آن ریختند.
ارتش اسرائیل تدابیر امنیتی اطراف او، آوی بلوت، فرمانده فرماندهی مرکزی، و دیگر افسران ارشد را افزایش خواهد داد، زیرا مقامات نظامی اعلام کردهاند که در روزهای اخیر لفاظیهای خشونتآمیز علیه رئیس ستاد و افسران ارشد، از جمله سرلشکر بلوت، افزایش یافته است.
ارتش افزود که «لفاظیهای خشونتآمیز از سوی چندین گروه سیاسی، از جمله چهرههایی از راست و راست افراطی، چهرههایی از چپ افراطی، مانند معترضان دیروز، و از محافل ارتدکس افراطی، مطرح میشود.»
یک منبع نظامی گفت وقتی دیروز معترضان به خانه رئیس ستاد ارتش رسیدند و روی دیوارها و پیادهرو ساختمان رنگ قرمز ریختند، رئیس ستاد ارتش در حال هدایت حمله بزرگ به یمن بود و همچنین سرگرم یک رویداد اطلاعاتی بود که نیاز به توجه کامل او داشت.
واحد امنیت افراد مهم ارتش اسرائیل در حال انجام ارزیابی برای افزایش امنیت اطراف رئیس ستاد کل، زمیر، و همچنین تعدادی از افسران ارشد ارتش اسرائیل است.
منبع: آر تی