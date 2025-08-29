باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی_ حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، امشب در آیین بزرگداشت شهدای دولت که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دشمنان با اهداف مشخصی به کشور حمله کردند و اسرائیل و آمریکا با تقسیم کار مشترک، مأموریت‌هایی را علیه ایران اسلامی تعریف کردند.

او با اشاره به سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر حملات به مراکز هسته‌ای کشور افزود: طبق کنوانسیون‌های جهانی، هرگونه تجاوز به مراکز هسته‌ای ممنوع است، اما شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه‌تنها سکوت کردند، بلکه زمینه‌ساز حملات بعدی شدند.

ذوالنوری ادامه داد: اروپایی‌ها نیز در برابر حملات به مراکز هسته‌ای، منازل مسکونی و نقاطی چون میدان قدس تجریش سکوت اختیار کردند. این سکوت جهانی، بخشی از پروژه تغییر نظام اسلامی بود که با ترور فرماندهان نظامی دنبال شد.

او با اشاره به فتنه‌های سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفت: دشمنان با تحلیل نادرست تصور می‌کردند نیروهای نظامی مانع تغییر نظام هستند و با ترور فرماندهان، می‌توانند در یک روز نظام اسلامی را ساقط کنند.

نماینده مردم قم افزود: پس از ترور، دشمنان از جمله نتانیاهو پیام‌هایی ارسال کردند مبنی بر اینکه مأموریت خود را انجام داده‌اند و این مردم ایران هستند که باید کار را تمام کنند. هدف آن‌ها کشاندن مردم به خیابان‌ها بود.

ذوالنوری همچنین از هماهنگی برخی اپوزیسیون با رژیم صهیونیستی برای دوران پس از براندازی خبر داد و تصریح کرد: اما این محاسبه اشتباه بود. در کمتر از ده ساعت، خلأهای ایجادشده با تدبیر و کفایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و در سایه عنایت الهی پر شد.

او در پایان با اشاره به بی‌سابقه بودن مدیریت چنین شرایطی در جهان گفت: «این الگو از این پس در دانشگاه‌های نظامی جهان تدریس خواهد شد.» او با استناد به بیتی از فردوسی طوسی، میهن‌پرستی و ولایتمداری ملت ایران را عامل ناکامی دشمنان دانست.