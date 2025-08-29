باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بوکس نوجوانان کشورمان در پایان رقابت‌های بین‌المللی جاده ابریشم در چین موفق به کسب ۲ نشان نقره و ۲ برنز شد.

این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم از ۲۰ کشور در شهر ارومچی چین برگزار شد و جمعه هفتم شهریورماه با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، مهرشاد شرافتمند پس از پیروزی برابر بوکسور‌های قزاقستان و چین، در نیمه‌نهایی نیز حریف قزاق را شکست داد و راهی فینال شد، اما در دیدار پایانی مقابل نماینده دیگر قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فتاحیان پس از استراحت در دور نخست، در نیمه‌نهایی نماینده هند را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار پایانی برابر بوکسور هندی مغلوب شد و دومین نقره تیم ایران را به دست آورد.

همچنین روز گذشته، در وزن ۵۰ کیلوگرم زبیر عیسی‌زهی با شکست نماینده چین به نیمه‌نهایی رسید، اما مقابل بوکسور هندی شکست خورد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۵۴ کیلوگرم نیز متین چمن‌پا پس از پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در نیمه‌نهایی مغلوب بوکسور هند شد و برنز دیگر ایران را کسب کرد.

امیرمهدی اکبری مقصودی، متین چمن‌پا، فرهود قربانی، فرزان احمدی‌افزادی، امیرمهدی فتاحیان، امیرعلی محرابی و مهرشاد شرافتمند دیمان نفراتی اعزمی به این مسابقات بودند.

هدایت تیم بوکس نوجوانان کشورمان بر عهده اکبر احدی است و علی مظاهری و بیژن عبدالملکی به عنوان مربی و امیر مدرسی به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور داشتند.