رویارویی نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در مسابقات تنیس روی میز فیدر چک

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیدارهای جدول ۳۲ نفره رقابت های تنیس روی میز فیدر چک، نوشاد عالمیان با شکست ۳ بر صفر «دنیا پینتو» از ایتالیا موفق به صعود از این جدول شد.

در دیگر دیدار مرحله یک شانزدهم، بنیامین فرجی به مصاف «لواجاچ» از صربستان رفت و ۳ بر یک صاحب برتری شد و یک مرحله صعود کرد.

طبق برنامه در مرحله یک هشتم (۱۶ نفره)، نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی رو در روی هم‌ قرار می گیرند.

پیش از این نیما عالمیان هم‌ موفق به صعود به جدول ۱۶ نفره شده بود.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک که از ۶شهریور آغاز شد تا ۱۰ شهریور ادامه خواهد داشت. ایران با ۵ ورزشکار در این مسابقات شرکت دارد.