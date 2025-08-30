باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین «تاسف و شگفتی عمیق» خود را از تصمیم واشنگتن برای لغو روادید مقامات فلسطینی که قرار است به زودی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند، ابراز کرد.

ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری وفا منتشر شد، گفت: «این تصمیم در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی و توافقنامه مقر سازمان ملل است، به ویژه از آنجایی که کشور فلسطین عضو ناظر سازمان ملل محسوب می‌شود.»

او در ادامه از دولت آمریکا خواست تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و آن را لغو کند.

وزارت امور خارجه آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد که در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، روادید عده‌ای از مقامات سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو یا از صدور آن جلوگیری کرده است. هنوز جزئیاتی در مورد اسامی این افراد اعلام نشده و مشخص نیست که آیا محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که قصد سخنرانی در مجمع عمومی را دارد، شامل این محدودیت‌ها می‌شود یا خیر.

آمریکا در حالی این اقدام را انجام می‌دهد که اکثر کشور‌ها در حال به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند. کانادا، انگلیس، استرالیا و فرانسه که همگی متحدان نزدیک واشنگتن به شمار می‌روند، در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند که قصد دارند در مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

منبع: الجزیره