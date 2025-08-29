تاکید وزرای خارجه ایران و مجارستان بر تقویت روابط دو کشور

وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه مجارستان، در گفت‌وگویی، یک قرن مناسبات دوستانه و غنی میان دو ملت را گرامی داشتند و بر استمرار آن در ابعاد مختلف تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان ضمن تبریک صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک دوکشور ایران-مجارستان، بر رویکرد دولت مجارستان برای توسعه همه‌جانبه روابط با ایران تأکید کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تاکید بر عزم ایران برای استمرار و تقویت روابط با همه کشورها بر مبنای احترام و منافع متقابل، روابط ایران-مجارستان را مهم و دارای ظرفیت‌های فراوان برای گسترش بیش از پیش دانستند.

طرفین در این تماس همچنین به تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی پرداختند.

وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار نسبت به تبعات اقدام غیرقانونی، ناموجه و غیرمسئولانه سه کشور اروپایی برای اعمال فشار علیه ملت ایران از طریق تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، و تاکید بر حق ایران برای پاسخ مقتضی، خاطرنشان کرد که این اقدام اعتبار و جایگاه اروپا به‌عنوان یک طرف مذاکراتی را به شدت مخدوش کرده و تردیدهای عمیقی نسبت به نیت واقعی این کشورها ایجاد کرده است.

برچسب ها: ایران‌ ، مجارستان ، عراقچی
خبرهای مرتبط
اولیانوف: ارزیابی عراقچی از اقدام اروپایی‌ها «بسیار دقیق» است
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
استقبال عراق از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به دیپلماسی
عراقچی: توهم اسرائیل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
به‌دنبال جنگ نیستیم، اما اگر تجاوز کنند با قدرت جلوی آنها می‌ایستیم/ نمی‌خواهیم اسنپ‌بک فعال شود
واکنش دستیار رهبری انقلاب به فعال‌سازی اسنپ‌بک
رئیس‌جمهور امشب درباره چه موضوعاتی و با چه افرادی سخن می‌گوید؟
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری: نقطه کانونی اتحاد مقدس، ایران قوی است
مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه خاورمیانه ضروری است
عراقچی: تصمیم تروئیکای اروپایی تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر دیپلماسی خواهد داشت
اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی به سیل‌زدگان پاکستانی
افزایش سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دغدغه مرحوم ابوترابی بود
تروئیکای اروپایی به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی، صلاحیت استفاده از اسنپ‌بک را ندارند
افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت و ۷۲۲ طرح وزارت صمت با دستور رئیس جمهور
آخرین اخبار
ایروانی: ایران تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد
تاکید وزرای خارجه ایران و مجارستان بر تقویت روابط دو کشور
به‌دنبال جنگ نیستیم، اما اگر تجاوز کنند با قدرت جلوی آنها می‌ایستیم/ نمی‌خواهیم اسنپ‌بک فعال شود
تروئیکای اروپایی به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی، صلاحیت استفاده از اسنپ‌بک را ندارند
افزایش سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دغدغه مرحوم ابوترابی بود
اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی به سیل‌زدگان پاکستانی
عراقچی: تصمیم تروئیکای اروپایی تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر دیپلماسی خواهد داشت
رئیس‌جمهور امشب درباره چه موضوعاتی و با چه افرادی سخن می‌گوید؟
مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه خاورمیانه ضروری است
واکنش دستیار رهبری انقلاب به فعال‌سازی اسنپ‌بک
افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت و ۷۲۲ طرح وزارت صمت با دستور رئیس جمهور
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری: نقطه کانونی اتحاد مقدس، ایران قوی است
بقائی: «ناقض بزرگ» قواعد بازی را برای سه کشور اروپایی دیکته می‌کند
جهش فعالیت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت
دیپلماسی امنیتی با همسایگان، اولویت مهم وزارت کشور در یک سال گذشته بود
وزیر خارجه آمریکا با توهین، اروپا را مجبور به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کرد
تقویت اقتصاد ملی و حمایت از اشتغال محرومین با تکیه بر وام اشتغال
گفت‌وگوی پزشکیان با ۳ فعال رسانه‌ای امشب پخش می‌شود
با شهدای مدافع وطن؛ شهید سرهنگ میثم محمدی
دیدار لاریجانی با خانواده شهیدان محرابی و شادمانی
عراقچی: تلاش‌های تروئیکا برای احیای قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار ندارد
ایران در واکنش به اقدام ضدایرانی اروپا: شورای امنیت دست رد به دغل‌کاری سیاسی ناروا بزند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا