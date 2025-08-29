تاکید وزرای خارجه ایران و مجارستان بر تقویت روابط دو کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان ضمن تبریک صدمین سالگرد روابط دیپلماتیک دوکشور ایران-مجارستان، بر رویکرد دولت مجارستان برای توسعه همه‌جانبه روابط با ایران تأکید کرد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تاکید بر عزم ایران برای استمرار و تقویت روابط با همه کشورها بر مبنای احترام و منافع متقابل، روابط ایران-مجارستان را مهم و دارای ظرفیت‌های فراوان برای گسترش بیش از پیش دانستند.

طرفین در این تماس همچنین به تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی پرداختند.

وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار نسبت به تبعات اقدام غیرقانونی، ناموجه و غیرمسئولانه سه کشور اروپایی برای اعمال فشار علیه ملت ایران از طریق تهدید به بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، و تاکید بر حق ایران برای پاسخ مقتضی، خاطرنشان کرد که این اقدام اعتبار و جایگاه اروپا به‌عنوان یک طرف مذاکراتی را به شدت مخدوش کرده و تردیدهای عمیقی نسبت به نیت واقعی این کشورها ایجاد کرده است.