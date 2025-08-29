تیراندازی قهرمانی آسیا؛ کاروان شهدای اقتدار با ۱۷ مدال به کار خود پایان داد

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه در پایان این رقابت‌ها جواد فروغی با ۵۷۹ امتیاز پس از نمایندگان هند و کره‌جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

همچنین امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان به ترتیب با ۵۶۱ و ۵۶۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم و شانزدهم ایستادند.

تیم ایران نیز با ترکیب جواد فروغی امیر جوهری خو و وحید گل‌خندان با ۱۷۰۰ امتیاز پس از هند و ویتنام بر سکوی سوم ایستاد و به مدال برنز رسید.

به این ترتیب کاروان تیراندازی کشورمان که با عنوان «شهدای اقتدار» راهی قزاقستان شده بود، با دو مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، ۵ نقره و ۳ برنز در رده سنی نوجوانان و کسب ۱۷ مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد.

مدال‌های کاروان «شهدای اقتدار» در شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

بزرگسالان:

طلای تپانچه ۵۰ متر/ جواد فروغی

طلای تیمی تپانچه ۵۰ متر/ جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گلخندان

نقره تپانچه ۵۰ متر/ امیر جوهری خو

برنز تپانچه ۱۰ متر/ امیر جوهری خو

برنز سنترفایر/ جواد فروغی

برنز سنترفایر/ جواد فروغی، امیر جوهری خو و وحید گلخندان

برنز تیمی تپانچه ۱۰ متر/ جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گلخندان

برنز تپانچه ۱۰ متر میکس/ وحید گلخندان و هانیه رستمیان

نوجوانان:

طلای تیمی تپانچه ۱۰ متر/ محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری، محمدمهدی چوبین

نقره تپانچه میکس ۱۰ متر/ پریماه امیری، محمدرضا احمدی

نقره تیمی تپانچه ۱۰ متر/ پریماه امیری، دنیا ارشدنیا، تارا عباس زاده

نقره تفنگ ۱۰ متر/ محمدمهدی طهماسبی

نقره تفنگ ۱۰ متر/ نازنین زهرا عبداللهی

نقره تراپ/ شایان فرودی

برنز تپانچه ۱۰ متر/ محمدرضا احمدی

برنز تفنگ ۱۰ متر میکس/ محمدمهدی طهماسبی و نازنین زهرا عبداللهی

برنز تپانچه ۱۰ متر/ پریماه امیری