تیراندازی قهرمانی آسیا؛ کاروان شهدای اقتدار با ۱۷ مدال به کار خود پایان داد

شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا با ۱۷ مدال نمایندگان ایران به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه در پایان این رقابت‌ها جواد فروغی با ۵۷۹ امتیاز پس از نمایندگان هند و کره‌جنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

همچنین امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان به ترتیب با ۵۶۱ و ۵۶۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم و شانزدهم ایستادند.

تیم ایران نیز با ترکیب جواد فروغی امیر جوهری خو و وحید گل‌خندان با ۱۷۰۰ امتیاز پس از هند و ویتنام بر سکوی سوم ایستاد و به مدال برنز رسید.

به این ترتیب کاروان تیراندازی کشورمان که با عنوان «شهدای اقتدار» راهی قزاقستان شده بود، با دو مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، ۵ نقره و ۳ برنز در رده سنی نوجوانان و کسب ۱۷ مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد.

مدال‌های کاروان «شهدای اقتدار» در شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

بزرگسالان:

طلای تپانچه ۵۰ متر/ جواد فروغی

طلای تیمی تپانچه ۵۰ متر/ جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گلخندان

نقره تپانچه ۵۰ متر/ امیر جوهری خو

برنز تپانچه ۱۰ متر/ امیر جوهری خو

برنز سنترفایر/ جواد فروغی

برنز سنترفایر/ جواد فروغی، امیر جوهری خو و وحید گلخندان

برنز تیمی تپانچه ۱۰ متر/ جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گلخندان

برنز تپانچه ۱۰ متر میکس/ وحید گلخندان و هانیه رستمیان

نوجوانان:

طلای تیمی تپانچه ۱۰ متر/ محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری، محمدمهدی چوبین

نقره تپانچه میکس ۱۰ متر/ پریماه امیری، محمدرضا احمدی

نقره تیمی تپانچه ۱۰ متر/ پریماه امیری، دنیا ارشدنیا، تارا عباس زاده

نقره تفنگ ۱۰ متر/ محمدمهدی طهماسبی

نقره تفنگ ۱۰ متر/ نازنین زهرا عبداللهی

نقره تراپ/ شایان فرودی

برنز تپانچه ۱۰ متر/ محمدرضا احمدی

برنز تفنگ ۱۰ متر میکس/ محمدمهدی طهماسبی و نازنین زهرا عبداللهی

برنز تپانچه ۱۰ متر/ پریماه امیری

