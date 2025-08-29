تیراندازی قهرمانی آسیا؛ کاروان شهدای اقتدار با ۱۷ مدال به کار خود پایان داد

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه در پایان این رقابتها جواد فروغی با ۵۷۹ امتیاز پس از نمایندگان هند و کرهجنوبی در جایگاه سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.
همچنین امیر جوهریخو و وحید گلخندان به ترتیب با ۵۶۱ و ۵۶۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم و شانزدهم ایستادند.
تیم ایران نیز با ترکیب جواد فروغی امیر جوهری خو و وحید گلخندان با ۱۷۰۰ امتیاز پس از هند و ویتنام بر سکوی سوم ایستاد و به مدال برنز رسید.
به این ترتیب کاروان تیراندازی کشورمان که با عنوان «شهدای اقتدار» راهی قزاقستان شده بود، با دو مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، ۵ نقره و ۳ برنز در رده سنی نوجوانان و کسب ۱۷ مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد.
مدالهای کاروان «شهدای اقتدار» در شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
بزرگسالان:
طلای تپانچه ۵۰ متر/ جواد فروغی
طلای تیمی تپانچه ۵۰ متر/ جواد فروغی، امیر جوهریخو و وحید گلخندان
نقره تپانچه ۵۰ متر/ امیر جوهری خو
برنز تپانچه ۱۰ متر/ امیر جوهری خو
برنز سنترفایر/ جواد فروغی
برنز سنترفایر/ جواد فروغی، امیر جوهری خو و وحید گلخندان
برنز تیمی تپانچه ۱۰ متر/ جواد فروغی، امیر جوهریخو و وحید گلخندان
برنز تپانچه ۱۰ متر میکس/ وحید گلخندان و هانیه رستمیان
نوجوانان:
طلای تیمی تپانچه ۱۰ متر/ محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری، محمدمهدی چوبین
نقره تپانچه میکس ۱۰ متر/ پریماه امیری، محمدرضا احمدی
نقره تیمی تپانچه ۱۰ متر/ پریماه امیری، دنیا ارشدنیا، تارا عباس زاده
نقره تفنگ ۱۰ متر/ محمدمهدی طهماسبی
نقره تفنگ ۱۰ متر/ نازنین زهرا عبداللهی
نقره تراپ/ شایان فرودی
برنز تپانچه ۱۰ متر/ محمدرضا احمدی
برنز تفنگ ۱۰ متر میکس/ محمدمهدی طهماسبی و نازنین زهرا عبداللهی
برنز تپانچه ۱۰ متر/ پریماه امیری