پیروزی الهلال و النصر در شروع لیگ عربستان/ ژائو فلیکس نیامده هت تریک کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - لیگ فوتبال عربستان از جمعه شب با برگزاری سه دیدار آغاز شد که در بازی افتتاحیه، الهلال با دو گل الریاض را شکست داد. مطب الحربی دفاع چپ عربستانی الهلال و مالکوم ستاره برزیلی و گرانقیمت این تیم دو گل الهلال را به ثمر رساندند. هر دو پاس گل را سالم الدوساری داد و ستاره تیمش بود. داروین نونیز مهاجم پیشین لیورپول هم نتوانست در نخستین تجربش در لیگ عربستان، درخشش خاصی در ترکیب تیم سیمونه اینزاگی داشته باشد.

در دیگر دیدار مهم، النصر با پنج گل میزبانش التعاون را در هم کوبید. ژائو فلیکس ستاره جدید و پرتغالی النصر در نخستین تجربش در لیگ عربستان درخشش فوق العاده‌ای داشت و هت تریک کرد. رونالدو (پنالتی) و کینگزلی کومان دیگر ستاره جدید و گرانقیمت النصر هم دیگر گل‌های این تیم را به ثمر رساندند. گل رونالدو ‏تعداد کل گل‌های او را به عدد ۹۴۰ رساند. کریستیانو حالا تنها ۶۰ گل ‏تا رسیدن به رویایش یعنی رکورد هزار گل زده فاصله دارد. ‏

در دیگر مسابقه، الخلیج چهار بر یک الشباب را مغلوب کرد.