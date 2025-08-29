ایروانی: ایران تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی با ارسال نامهای به شورای امنیت و توسل به آنچه بهاصطلاح فرایند اعلام بازگشت خودکار تحریمها خوانده میشود، صرفاً در پی باجخواهی از ایران و اِعمال فشار سیاسی برآمدند.
وی افزود: همزمان، فرانسه و بریتانیا نیز درخواست برگزاری نشست غیرعلنی شورا را مطرح کردند تا این اقدام غیرقانونی و با انگیزه سیاسی را توجیه کرده و شورا را علیه ایران به ابزاری در خدمت مقاصد خود بدل سازند. این نشست بهتازگی پایان یافت.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: پیش از برگزاری نشست مزبور، نمایندگان سه کشور اروپایی با حضور در اینجا و در حالی که چشمان خود را بر قصورهای خود و عدم پایبندیهای اساسیشان نسبت به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بسته بودند، بار دیگر اتهامات بیاساس را تکرار کردند. این نیز تلاش مذبوحانه و فریبکارانه دیگری برای تحریف واقعیات موجود و مشروعیتبخشی به اقدامات سیاسیشان بود.
ایروانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اقدام غیرقانونی فرانسه، آلمان و بریتانیا مبنی بر اعلام آغاز فرایند اسنپبک مردود دانسته و آن را محکوم مینماید. این اقدام، سازوکار حلوفصل اختلافات برجام را دور زده است. این تلاشی غیرقانونی برای احیای قطعنامههای ملغی است و صراحتاً ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ میباشد.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: سه کشور اروپایی فاقد هرگونه جایگاه حقوقی یا اخلاقی برای توسل به آنچه «بازگشت خودکار تحریمها» خوانده میشود، هستند. اعلام آغاز فرایند اسنپبک توسط آنان از اساس باطل و بیاعتبار است.
وی تاکید کرد: سازوکار حلوفصل اختلافات برجام فرایندی مرحلهبهمرحله است. این سازوکار دقیقاً بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده طرفهایی مانند سه کشور اروپایی طراحی شد که خود به تعهداتشان پایبند نبودهاند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: برخی از اعضای شورا، از جمله چین و روسیه، تایید کردهاند که سه کشور اروپایی رویه صحیح را رعایت نکردهاند. این اقدامی معیوب و سیاسی علیه ایران است. سه کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا نخستین ناقضان برجام بودهاند؛ آنان اکنون نمیتوانند مدعی حسن نیت شوند.
ایروانی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره به شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی بهعنوان هماهنگکننده برجام، موارد متعدد قصور و عدم پایبندی اساسی ایالات متحده و سه کشور اروپایی طی سالهای گذشته را اطلاع داده است. این نقضهای فاحش برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بهطور کامل مستند شده است.
وی تاکید کرد: اقدامات جبرانی ایران تدریجی، متناسب و کاملاً قانونی بوده است. اقدام سه کشور اروپایی تحریف واقعیت است؛ متخلف را پاداش میدهد و قربانی را مجازات میکند.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: وضعیت روشن است؛ ایالات متحده از برجام خارج شد. اتحادیه اروپایی و سه کشور اروپایی از ایفای تعهدات خود بازماندند. حتی تحریمهای جدید و غیرقانونی نیز اعمال کردند. ایران حداکثر خویشتنداری را نشان داد. در مذاکرات مشارکت نمود. به دیپلماسی پایبند ماند. شکست گفتوگوها ناشی از رفتار ایالات متحده و سه کشور اروپایی بود، نه ایران.
ایروانی یادآور شد: در حالی که ایران مشغول پیگیری دیپلماسی بود، تاسیسات هستهای تحت پادمان ما مورد حمله قرار گرفت. این تجاوز با حمایت ایالات متحده و با توجیه سه کشور اروپایی همراه شد. با این حال، ایران از دیپلماسی دست نکشید. ما همچنان به تعامل با سه کشور اروپایی و آژانس ادامه دادیم. ما همچنان برای مذاکرات عادلانه گشودهایم.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تلاش بیپروا برای توسل به آنچه بهاصطلاح «بازگشت خودکار تحریمها» خوانده میشود، این تلاشها را تضعیف میکند. این اقدام با واکنش قاطع و متناسب مواجه خواهد شد. ایران آماده است با اعضایی که به دیپلماسی، عدالت و صلح پایبندند، بهطور سازنده همکاری نماید.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ایران به دیپلماسی متعهد است، اما هرگز تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد. روشهای فشار برای تحمیل دیکتهها طراحی شدهاند، نه برای حل مسائل ـ و ایران هرگز در برابر آنها تسلیم نخواهد شد.
ایروانی تاکید کرد: ما بر این باوریم که قطعنامه ۲۲۳۱ باید مطابق با مفاد اصیل خود و بدون دستکاری سیاسی اجرا شود. ایران همچنان بر انرژی هستهای صلحآمیز و تعامل بینالمللی پایبند است، اما حقوق خود را قاطعانه پاس خواهد داشت. شورای امنیت نباید اجازه دهد توسط ناقضان قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
وی افزود: تصمیم بیپروای سه کشور اروپایی همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تضعیف کرده و تشدیدی بیهوده و تحریکآمیز محسوب میگردد. اگر چنین اقدامی مهار نگردد، مسیر که سه کشور اروپایی در پیش گرفتهاند بهشدت اعتبار و یکپارچگی شورای امنیت را آسیب زده و صلح و امنیت بینالمللی را در معرض خطری جدی قرار خواهد داد.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: ما از تمامی اعضای مسئول شورای امنیت میخواهیم که از حاکمیت قانون دفاع کنند و این تلاش غیرقانونی، بیاساس و با انگیزه سیاسی سه کشور اروپایی برای بازاعمال قطعنامههای منسوخ را قاطعانه مردود بشمارند.
ایروانی با بیان اینکه «ما از اختصاص زمان بیشتر به دیپلماسی برای دستیابی به تفاهم و توافقی جدید حمایت میکنیم»، گفت: پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید فنی کوتاهمدت قطعنامه ۲۲۳۱ گامی عملی در این مسیر است. معالوصف، سه کشور اروپایی طرح تمدیدی را مطرح کردهاند که مملو از پیششرطهای غیرواقعبینانه است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: این اقدامی ریاکارانه است؛ آنان شرایطی را مطالبه میکنند که باید نتیجه مذاکرات باشد، نه نقطه آغاز آن، و خود بهخوبی میدانند که این مطالبات قابل تحقق نیست. اگر واقعاً صادق هستند، باید به این بازی دوگانه پایان داده و از تمدید فنی کوتاهمدت و بدون قید و شرط قطعنامه ۲۲۳۱ حمایت کنند و اکنون این مسئولیت بر عهده شورای امنیت است که در این خصوص تصمیمگیری کند.
منبع: ایرنا