لچه ۰ - ۲ میلان/ پاس گل مودریچ، گره بازی را برای آلگری باز کرد + فیلم

شاگردان الگری به نخستین برد خود در فصل جدید سری آ دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم میلان در هفته دوم رقابت‌های سری آ ایتالیا مهمان لچه بود که با دو گل به پیروزی رسید تا بعد از شکست هفته اول مقابل کرمونسه، به نخستین برد فصل دست یابد.

میلان بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۴ روی ارسال لوکا مودریچ از نقطه کرنر به گل نخست دست یافت، اما ضربه سر ماتئو گابیا بعد از بازبینی ویدیویی تصاویر به دلیل آفساید مردود اعلام شد.  میلان در دقیقه ۶۰ برای بار دوم تور دروازه فالکونه را به لرزه درآورد، اما باز هم VAR خوشحالی بازیکنان مهمان را نیمه‌تمام گذاشت و گل سانتیاگو خیمنز مردود شد.

در ادامه، اما ضربه سر روبن لوفتوس‌چیک روی ارسال لوکا مودریچ میلان را به گل اول رساند. لوکا مودریچ با ۳۹ سال و ۳۵۴ روز به مسن‌ترین هافبک سری‌آ تبدیل شد که موفق به ثبت پاس‌گل می‌شود. کریستین پولیشیچ که در دقیقه ۷۶ وارد زمین شد، ۱۰ دقیقه بعد گل دوم را به ثمر رساند تا خیال آلگری از کسب اولین ۳ امتیاز فصل راحت شود.

میلان با این برد، به استقبال مسابقات ملی رفت تا سپس در بازگشت، از بولونیا میزبانی کند. دیداری که احتمالا با یک ستاره جدید در تیمشان به میدان خواهند رفت. کار انتقال کریستوفر انکونکو مهاجم فرانسوی چلسی به میلان نهایی شده و احتمالا این باشگاه امروز از این ستاره ۲۷ ساله رونمایی خواهد کرد.

هفته دوم سری آ ایتالیا، امشب با چهار دیدار دیگر پیگیری می‌شود که در مهمترین مسابقات از ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه، ناپولی میزبان کالیاری است و رم در خانه پیزا به میدان می‌رود.

