کارشناس فوتبال می‌گوید که بازی با افغانستان در مسابقات کافا به صورتی نبود که ملی پوشان محک خوبی بخورند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره ارزیابی اش از برد تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا اظهار کرد: امیر قلعه نویی سعی کرده بود که از بازیکنانی استفاده کند که دفعه اولشان هست که به تیم ملی فوتبال دعوت شدند و  او این بازیکنان را بازی می‌دهد تا در شرایط بازی ملی قرار بگیرند.

قلعه نویی دارد بازیکنان جوان را محک می زند 

او افزود: تیم افغانستان حریف سرسختی نبود و این تیم در حد و اندازه‌های ایران نیست. به هر حال بازی تدارکاتی خوبی بود و این تیم روی ضد حمله به گل رسید، اما بعد از آن ایران خیلی زود گل خورده را جبران کرد و بازی را در دست گرفت. قلعه نویی دارد بازیکنان جوان  را محک می‌زند تا شرایطشان با سایر بازیکنان وفق پیدا کند. البته  این بازی نبود که بازیکنان محک خوبی خورده باشند و   بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شدند،  باید در بازی‌های بزرگ محک بخورند تا جایگزین خوبی برای بازیکنان سابق باشند.  

سید صالحی تصریح کرد: تنها تیم ملی ازبکستان در مسابقات کافا حریف خوبی برای تیم ملی ایران است، تا در  بازی دوستانه محک بخورد. امیدوارم تیم ملی فوتبال بعد از مسابقات کافا بازی‌های  دوستانه بزرگ تری با تیم بزرگ اروپایی، آمریکایی و آفریقایی داشته باشد تا عیارش برای جام جهانی مشخص شود.

ملی پوشان یک مقدار افغانستان را دستکم گرفته بودند

کارشناس فوتبال درباره اینکه دریافت گل از تیم درجه چندم افغانستان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت:   ملی پوشان یک مقدار حریف خود را دستکم گرفته بودند و در ضد حملات آن تمرکز و سختکوشی درخط دفاع تیم ملی فوتبال شکل نگرفت.  برخی از بازیکنان به تازگی به تیم ملی دعوت شدند و زیاد با هم بازی نکردند و هماهنگی لازم را ندارند و بعد از مسابقات لیگ وارد تورنمنت کافا شدند و زمان می‌برد تا تیم هماهنگی لازم را به دست آورد. طبیعی است وقتی بازیکنان زیاد در کنار هم قرار نگرفتند ناهماهنگی به وجود بیاد.

او ادامه داد: ساختار دفاعی مان در زمان جام ملت‌های آسیا هم آسیب پذیر بود، اما رفته رفته قلعه نویی دنبال زوج سازی است. خط دفاعی ما  در بازی‌های گذشته شامل خلیل زاده، کنعانی زادگان، صالح حردانی و میلاد محمدی بودند، اما در بازی با افغانستان ترکیب خط دفاع کامل تغییر پیدا کرده بود و  این طبیعی است، بازیکنانی که زیاد در کنار هم قرار نگرفتند،  که یک مقدار ناهماهنگی در خط دفاع  به وجود بیاید. با توجه به اینکه تیم قلعه نویی تهاجمی بازی می‌کند باید در هنگام  ضد حملات، ساختار دفاعی مان بیشتر تمرکز داشته باشد.

بازی‌های کافا برای محک بازیکنان جوان خوب است 

سید صالحی درباره اینکه لازم بود که تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات کافا شرکت کند، گفت:  من شنیدم وقتی فیفا دی هست، بازی‌های باشگاهی برگزار نمی‌شود پس طبیعی است، قلعه نویی در مسابقات کافا می‌خواهد بازیکنان جدید را محک بزند تا جایگزین خوبی برای سایر بازیکنان داشته باشد. درست است بازی‌های کافا سنگین نیستند، اما از یک طرف بازیکنان بیشتر در کنار هم بازی می‌کنند و همدیگر را بهتر می‌شناسند و در آینده تیم ملی با هماهنگی بیشتری برابر تیم‌های بزرگ قرار می‌گیرد.

علیاری باید در بازی های بزرگ محک بخورد 

کارشناس فوتبال درباره اینکه علیاری در اولین بازی ملی خود توانست ۲ گل به افغانستان بزند، گفت:  بازی با  تیم افغانستان ملاک خوبی نیست تا بازیکنان را مورد ارزیابی  قرار بدهیم. افغانستان تیم حرفه‌ای  از لحاظ  ساختاری ندارد و باشگاه‌های حرفه‌ای هم در کشورشان ندارند و تیم ملی قوی هم ندارند. علیاری در سپاهان بازی می‌کند و بازیکن قابلی هست و باید در بازی‌های بزرگ‌تر محک بخورد. طبیعی بود که افغانستان آن قدر تیم قوی نبود که ما نتوانیم این تیم راشکست بدهیم.  مسابقات کافا باعث می‌شود که تفکرات سرمربی تیم ملی فوتبال  در مورد بازیکنان بازتر شود  و بازیکنان در شرایط ملی قرار می‌گیرند و سرمربی  شناخت بیشتری نسبت به بازیکنان دیگر پیدا می‌کند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی افغانستان ، مسابقات کافا
خبرهای مرتبط
نبی: از تیم‌های کافا به علت رنگی نبودن چشم‌هایشان انتقاد می‌شود
مسابقات کافا؛
ایران- افغانستان؛ بازی آسان شاگردان قلعه‌نویی در اولین گام
ایران ۳ - ۱ افغانستان/ پیروزی شاگردان قلعه‌نویی در گام اول مسابقات کافا
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
خیل بازی ضعیفی بود
۰
۰
United States of America
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
باز یک گل خوردیم دفاع قلعه نویی فاجعه هست
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
حرف حساب
۰
۰
