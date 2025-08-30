باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز رهبری فرد پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه تیم سرخپوشان با تساوی برابر فجرشهید سپاسی شروع کردند، اما در هفته دوم توانستند تیم سپاهان را شکست بدهند، اظهار کرد : ای کاش پرسپولیس به فجر میباخت و مقابل سپاهان هم این جوری پیروز نمیشد. هواداران پرسپولیس این طوری هستند که وقتی تیمشان ببازد و یا مساوی کند، اما هجومی بازی کند از تیمشان راضی هستند من مطمئن هستم که ۹۰ درصد پرسپولیسیها از این گونه بردن سپاهان راضی نیستند. تیم پرسپولیس ۴۵ دقیقه در دفاع خود محبوس شده بود و این تیم این طوری نبوده است. من خودم در پرسپولیس بازی کردم و مقابل سپاهان باختیم، اما بازی هم که شکست خوردیم از دقیقه یک به دروازه سپاهان هجوم بردیم. تیم فجرشهید سپاسی تازه به لیگ برتر آمده است و بازیکنان جوانی دارد و هزینهای که هر ۲ تیم امسال کردند قابل قیاس نیست. من قبول ندارم که میگویند هنوز پرسپولیس در ابتدای فصل قرار دارد. چطور برای فجر هفته اول نیست، اما برای پرسپولیس هفته اول است. بهانههایی که تیمها میآورند.
پیشکسوت پرسپولیس گفت: من از روز اول خیلی اعتقادی به کار هاشمیان در پرسپولیس نداشتم و دلایل خود را داشتم. همیشه هم این سوال برایم مطرح بوده است، که باشگاه پرسپولیس از چه بار فنی به انتخاب هاشمیان برای هدایت تیمش رسیده است. پرسپولیس جای آموزش و آزمون و خطا نیست که ما مربی را بیاوریم تا ببینیم چه کار میکند. هاشمیان از لحاظ فنی و اخلاقی یکی از بهترین بازیکنان بوده است، اما رزومه مربیگری اش چه چیزی بوده است. پرسپولیس یکی از تیمهای پرهزینه محسوب میشود، اما این تیم تازه هاشمیان را آورده تا ببیند کارش چطور است. کدام از پرسپولیسیها از برد برابر سپاهان راضی هستند؟ امیدوارم که وحید در پرسپولیس نسوزد.
رهبری فرد بیان کرد: شما فکر میکنید که اگر بازی با سپاهان را از دست میدادیم، بازی بعدی در تهران چه اتفاقی میافتاد؟ هواداران پرسپولیس خیلی صبور نیستند، چون برای من تجربه شده است و ۱۴ سال برای این تیم بازی کردم و اصلا طرفداران صبوری ندارند. تیم نتیجه بگیرد و خوب بازی کند، هواداران حمایت میکنند و اگر تیم نتیجه نگیرد هواداران فقط پرسپولیس برایشان مهم است، حالا شما هر اسمی داشته باشید. من خودم از ۲ بازی پرسپولیس اصلا راضی نبودم.
او درباره اینکه به نظرش در ادامه فصل پرسپولیس با هاشمیان به مشکل بخورد، گفت: اگر ما بخواهیم فوتبالمان را با کشورهای پیشرفته مثل آلمان و انگلیس مقایسه کنیم اشتباه بزرگی کردیم، چون فوتبال ما فقط شماره پیراهن هایش حرفهای شده و همچنان آماتور است. پولهایی که به بازیکنان هم میدهند از نظر من خیلی حرفهای شده است. امثال من که زیاد از هاشمیان حمایت نمیکنیم، چون رزومه کمی در مربیگری دارد، امیدوارم خلاف این موضوع برای من ثابت شود. من دوست دارم وحید نتیجه بگیرد، اما این طوری نیست. من فکر میکنم وحید را به پرسپولیس آوردند که هرکاری دوست دارند انجام بدهند. مدیران ما به دنبال مربیان میگردند که بله قربان گو باشند. وحید خیلی آرام است و شاید از لحاظ فنی دیسیپلین داشته باشد، اما از لحاظ چارچوبهای دیگر دیسیپلینی از هاشمیان نمی بینید.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال در مسابقات کافا شرکت کرده و بسیاری از منتقدان میگویند که این بازیها نمیتواند به بار فنی تیم ملی کمک کند و محک جدی ملی پوشان بخورند، بیان کرد:من فکر میکنم برای فوتبال ایران خیلیها تصمیم میگیرند و یک نفر نمیتواند تصمیم بگیرد. به نظرم وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، مربی و ارگانهای دیگر درباره تیم ملی تصمیم میگیرند.مطمئن باشید این مسابقات به قلعه نویی تحمیل شده است و ایشان هم مجبور است بگوید این مسابقات خوب است. من هم جای قلعه نویی بودم حضور در این مسابقات را تایید میکردم. قلعه نویی و همه مردم در ایران میدانند که این بازیها هیچ گونه بار فنی ندارد. به نظرم اگر میرفتند و سیزده به در دور هم در پارکی جمع میشدند خیلی بهتر از حضور در مسابقات کافا بود و دوستی شان بیشتر میشد. به نظرم اگر بازی محلی برای تیم ملی میگذاشتند خیلی فشار به بازیکنان میآمد تا اینکه با این تیمها بازی کنند. من فکر میکنم وجهه فوتبال ایران را زیر سوال میبرند. الان هم هیچ کس گردن نمیگیرد که چه کسی تصمیم گرفت تیم ملی به مسابقات کافا برود.
او در پایان گفت: من به عنوان یک ایرانی دوست دارم که تیم ملی فوتبال بعد از این همه سال که در جام جهانی شرکت کرده است، از گروهش در این رقابتها بالا بیاید. برای من و مردم بالا رفتن پرچم ایران مهم است و این افتخار با امیر قلعه نویی یا مربی خارجی به دست بیاید فرقی نمیکند و باید قضاوتش را به اهل فن بسپاریم که قلعه نویی به درد بازیهای جام جهانی میخورد یا نه!