پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی، دوباره نبض تفریح بندرعباس را در دست گرفت

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس، در مراسم افتتاح بوستان زندهیاد ناصر عبداللهی با اشاره به تکمیل عملیات احیا و بازآرایی این مجموعه گفت: این بوستان با مساحتی بالغ بر ۸ هزار مترمربع و سرمایهگذاری بیش از ۳۲ میلیارد تومان، پس از سالها متروکه بودن، بهطور کامل نوسازی و به فضایی زنده و مدرن برای استفاده شهروندان تبدیل شده است.
او افزود: پروژه بازسازی در مدت یک سال به ثمر رسید و شامل نورپردازی شاخص، توسعه و ساماندهی فضای سبز، نصب آبشار موزیکال، احداث زمین چمن مصنوعی و بهسازی مسیرهای ویژه پیادهروی و دوچرخهسواری بوده است.
به گفته شهردار بندرعباس، این بوستان اکنون به یکی از قطبهای اصلی گردشگری شهری در مرکز بندرعباس بدل شده و میتواند با ایجاد فضایی شاداب و مجهز، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سرزندگی شهری ایفا کند.