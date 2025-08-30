شهرستان سلسله در یک سال گذشته شاهد اجرای ۳۱۵ طرح اجتماع‌محور و بنگاه‌محور بوده است؛ طرح‌هایی که از واحدهای کوچک صنعتی تا پروژه‌های تولیدی و کشاورزی را دربر می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا- بابایی- توسعه متوازن در شهرستان‌های کمتر برخوردار همواره دغدغه اصلی برنامه‌های کلان کشور بوده است.

 سلسله به‌عنوان یکی از مناطق لرستان، با جمعیتی جوان و ظرفیت‌های بالقوه در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع کوچک، طی سال گذشته شاهد حرکت تازه‌ای در مسیر توانمندسازی اقتصادی بوده است.

اجرای بیش از ۳۰۰ طرح اجتماع‌محور و بنگاه‌محور در این شهرستان نشان می‌دهد که سیاست‌های خردمحور و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند نقطه آغاز تحولی پایدار در زندگی روستاییان و جوانان بیکار باشد.

مجید طائف، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان گفت:در هفته دولت و در راستای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی، واحد تولید دستمال کاغذی با تسهیلات یک میلیارد تومان در روستای کرت‌آباد افتتاح شد.

او تأکید کرد که این واحد صنعتی با مشارکت مجری طرح و بنیاد برکت ایجاد شده و هدف اصلی آن تقویت اقتصاد محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های روستایی است.

 پرورش ماهیان سردآبی در کمرسیاه

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) لرستان افزود:واحد تولیدی ماهیان سردآبی در روستای کمرسیاه با اعتبار دوونیم میلیارد تومان نیز افتتاح شد.

طائف تصریح کرد: این واحد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه، نقش مهمی در رونق اقتصادی، تأمین نیازهای بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان محلی ایفا خواهد کرد.

۳۱۵ طرح با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان

به گفته طائف، طی سال گذشته تاکنون در شهرستان سلسله، تعداد ۳۱۵ طرح در دو بخش اجتماع‌محور و بنگاه‌محور با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به اجرا رسیده است.

این طرح‌ها شامل طیف متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند که هدف آن‌ها کاهش بیکاری، افزایش بهره‌وری و توانمندسازی خانواده‌های محلی عنوان شده است.

اجرای ۳۱۵ طرح در سلسله تنها آمار و ارقام نیست؛ این پروژه‌ها می‌توانند آینده‌ای متفاوت برای جوانان و خانواده‌های روستایی رقم بزنند.

 از یک واحد کوچک دستمال کاغذی گرفته تا پرورش ماهی سردآبی، هرکدام نماد مسیری است که به سمت خودکفایی و توسعه پایدار گام برمی‌دارد.

 موفقیت این طرح‌ها وابسته به تداوم حمایت‌ها و نظارت بر بهره‌برداری واقعی آن‌هاست.

 

