رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، با اشاره به افتتاح پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی ۳۲ میلیارد تومانی، بر لزوم مشارکت شهروندان در حفظ این سرمایه عمومی تأکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -حجت‌الاسلام عبدالرضا حیدری سراجی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، با اشاره به بهره‌برداری از پارک ناصر عبداللهی گفت: به مناسبت هفته دولت، شاهد افتتاح چندین پروژه تخصصی در نقاط مختلف شهر بندرعباس هستیم که عمده آن‌ها به حوزه احداث و بازسازی پارک‌ها مربوط می‌شود.

 یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، پارک ناصر عبداللهی است که پیش‌تر با نام پارک لاله شناخته می‌شد، اما به دلیل نبود روشنایی مناسب و فرسودگی فضای سبز، سال‌ها قابل استفاده مطلوب برای شهروندان نبود.

وی ادامه داد: با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر، بازسازی این پارک به‌صورت تخصصی در دستور کار قرار گرفت.

این مجموعه با صرف اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان، به‌طور کامل نوسازی شد و اکنون با امکانات متنوع ورزشی، فضای سبز، نورپردازی مدرن و المان‌های شهری جدید آماده استفاده عموم است.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در نگهداری این فضاها افزود: این سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی و در واقع از جیب مردم انجام شده است؛ بنابراین حفاظت از این پارک‌ها نیازمند همراهی و همکاری شهروندان است.

 در غیر این صورت، این فضاها به مرور زمان آسیب خواهند دید.

حیدری سراجی همچنین خاطرنشان کرد: پارک ناصر عبداللهی به دلیل موقعیت مکانی مناسب، دسترسی آسان و قرار گرفتن در بافت شهری قدیم، می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله‌های اطراف، به پویایی و نشاط کل شهر کمک کند. امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد افتتاح پروژه‌های بیشتری در سطح بندرعباس باشیم.

برچسب ها: رییس شورای شهر ، بندرعباس ، پارک ، ناصرعبداللهی
پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی، دوباره نبض تفریح بندرعباس را در دست گرفت
مشارکت مردم، ضامن ماندگاری پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی کامل
