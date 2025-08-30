مشارکت مردم، ضامن ماندگاری پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی کامل

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -حجتالاسلام عبدالرضا حیدری سراجی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، با اشاره به بهرهبرداری از پارک ناصر عبداللهی گفت: به مناسبت هفته دولت، شاهد افتتاح چندین پروژه تخصصی در نقاط مختلف شهر بندرعباس هستیم که عمده آنها به حوزه احداث و بازسازی پارکها مربوط میشود.
یکی از مهمترین این پروژهها، پارک ناصر عبداللهی است که پیشتر با نام پارک لاله شناخته میشد، اما به دلیل نبود روشنایی مناسب و فرسودگی فضای سبز، سالها قابل استفاده مطلوب برای شهروندان نبود.
وی ادامه داد: با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر، بازسازی این پارک بهصورت تخصصی در دستور کار قرار گرفت.
این مجموعه با صرف اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان، بهطور کامل نوسازی شد و اکنون با امکانات متنوع ورزشی، فضای سبز، نورپردازی مدرن و المانهای شهری جدید آماده استفاده عموم است.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در نگهداری این فضاها افزود: این سرمایهگذاری از محل منابع عمومی و در واقع از جیب مردم انجام شده است؛ بنابراین حفاظت از این پارکها نیازمند همراهی و همکاری شهروندان است.
در غیر این صورت، این فضاها به مرور زمان آسیب خواهند دید.
حیدری سراجی همچنین خاطرنشان کرد: پارک ناصر عبداللهی به دلیل موقعیت مکانی مناسب، دسترسی آسان و قرار گرفتن در بافت شهری قدیم، میتواند علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلههای اطراف، به پویایی و نشاط کل شهر کمک کند. امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد افتتاح پروژههای بیشتری در سطح بندرعباس باشیم.